AK Parti'li Çamlı: "Birlik ve beraberliğe ihtiyacımız var. Eski Türkiye'ye geri dönmeyelim"

AK Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı, birlik ve beraberliğe ihtiyaç olduğunu belirterek "Eski Türkiye'ye geri dönmeyelim." dedi.

AK Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı, birlik ve beraberliğe ihtiyaç olduğunu belirterek "Eski Türkiye'ye geri dönmeyelim." dedi.

Çamlı, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, son günlerde Meclis'teki muhalif ittifakın FETÖ, PKK ve benzeri örgütlerin kirli bir algı çalışmasına girdiğini söyledi.

Bunların hepsinin aynı ağızla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı, AK Parti'yi ve hükümeti eleştirdiğini ifade eden Çamlı, "Ben milletimizi ferasete çağırıyorum ve bu tantanacılara aldanmamalarını salık veriyorum." diye konuştu.

Bütün vatandaşların merhametlerine ve vicdanlarına seslendiğini dile getiren Çamlı, terörist cenazelerine gidenlerin, teröristleri TBMM'ye sokanların, teröristleri elinden tutup basın toplantısına getirenlerin, Savcı Selim Kiraz'ı Çağlayan Adliyesi'nde şehit eden DHKP-C üyelerine Meclis'te toplantı yaptıran, himaye eden, gözetenlerin "bu tantanaları" yaptığını söyledi.

Çamlı, birlik ve beraberliğe, olayları ferasetle değerlendirmeye ihtiyaç olduğunu vurgulayarak "Artık eski Türkiye'ye geri dönmeyelim." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ertuğrul Subaşı