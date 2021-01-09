AK Parti'li Çalık: "İstemezükçüleri hayal kırıklığına uğratmaya devam edeceğiz"

AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu Üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, "Vatandaşa yapılan her hizmete ve dünyanın bile imrenerek baktığı projelere karşı çıkan 'İstemezükçüleri' hayal kırıklığına uğratmaya devam edeceğiz.

AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu Üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, "Vatandaşa yapılan her hizmete ve dünyanın bile imrenerek baktığı projelere karşı çıkan 'İstemezükçüleri' hayal kırıklığına uğratmaya devam edeceğiz." dedi.

AK Parti Malatya İl Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Çalık, Doğanşehir ilçesindeki temasları kapsamında MHP Doğanşehir İlçe Teşkilatını ziyaret etti.

MHP Doğanşehir İlçe Başkanı Saffet Yağcı, Milletvekili Çalık'a Kuran-ı Kerim ve Türk bayrağı hediye etti.

Burada konuşan Çalık, tamamlanan ve devam eden yatırımları yerinde incelemek için ilçeye geldiğini ifade etti.

Çalık, Cumhur İttifakı'nın tek amacının Türkiye'yi büyük ve güçlü bir devlet haline getirmek olduğunu belirterek, "Cumhur İttifakı esasen, 15 Temmuz 2016'da FETÖ'nün teşebbüs ettiği hain darbe ve işgal hareketi sonrasında, Türkiye'nin maruz kaldığı saldırılara karşı yerli ve milli bir duruşun doğal bir sonucu olarak ortaya çıkmıştır. Cumhur İttifakı nettir, şeffaftır. Sayın MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin de ifade ettiği gibi, bu ittifak asla gizli veya açık pazarlıklar üzerine kurulu değildir." ifadesini kullandı.

Cumhur İttifakı olarak yol yürürken "Mevzubahis memleket meselesiyse, gerisi teferruattır" diye düşündüklerini kaydeden Çalık, Türkiye'nin 5. nesil dördüncü haberleşme uydusu Türksat 5A'nın uzaya fırlatılmasına bile kulp takma yarışı içine girenleri gördüklerini ifade ederek, şöyle devam etti:

"Herkes kendisine yakışanı yapar. Biz uydu fırlatır, baraj açarız onlar tamir edilmiş musluk açar, heykel diker. İşte fark bu. Musluk açanlar, heykel dikenler, vatandaşımıza yapılan her hizmete ve dünyanın bile imrenerek baktığı projelere bir kulp takarak 'istemezük' diyorlar. Onlar 20 yıl önce başbakanlık önüne yazar kasa fırlatılan Türkiye'yi istiyorlar. Onlar IMF'den borç dilenen, başka ülke liderlerinin karşısında el pençe duran bir Türkiye istiyorlar. Eski Türkiye yok. 20 yıl önce başbakanlık önüne yazar kasa fırlatılan Türkiye'den bugün uzaya 4'üncü haberleşme uydusunu fırlatan Türkiye'ye. Nereden nereye. Vatandaşa yapılan her hizmete ve dünyanın bile imrenerek baktığı projelere karşı çıkan 'İstemezükçüler'i hayal kırıklığına uğratmaya devam edeceğiz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yeter Erdine