AK Parti Konya Milletvekili Gülay Samancı Beyşehir'i ziyaret etti
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AK Parti Konya Milletvekili Gülay Samancı Beyşehir'i ziyaret etti

AK Parti Konya Milletvekili Gülay Samancı Beyşehir'i ziyaret etti
Anadolu Ajansı / Abdülhamit Yaşar - Haberler | Güncel

AK Parti Konya Milletvekili Gülay Samancı, Beyşehir ilçesini ziyaret etti.

AK Parti Konya Milletvekili Gülay Samancı, Beyşehir ilçesini ziyaret etti.

Samancı, beraberindeki AK Parti İl Başkan Yardımcısı ve İlçe Koordinatörü Ali Kamacı, AK Parti İlçe Başkanı Recep Elkin, AK Parti Kadın Kolları Başkanı Gülşah Bahçeci, Gençlik Kolları Başkanı Mustafa Mızrak ve partili belediye meclis üyeleri ile birlikte ilçe merkezinde faaliyet gösteren esnafın iş yerlerini gezdi.

Samancı ve beraberindeki partililer, sohbet ettikleri esnafın taleplerini dinlerken bol kazanç dileğinde bulundu.

Heyet daha sonra Huğlu Mahallesi'ndeki Huğlu Trap-Skeet Atış Poligonu'nda düzenlenen kadınlararası trap atış müsabakalarına katıldı.

Samancı, atış müsabakalarında birinci gelen Yasemin Çekiç'i tebrik ederken ödül ve av tüfeği hediyesini verdi.

Huğlu'da her yıl düzenlenen ancak bu yıl kadınların katılımıyla düzenlenen trap atış müsabakalarında Milletvekili Gülay Samancı da atış yapmanın heyecanını yaşadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdülhamit Yaşar

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