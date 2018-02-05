AK Parti Kayseri İl Kongresine Doğru

AK Parti Kayseri İl Yönetim Kurulu için müracaatların 7 Şubat Çarşamba günü sona ereceği bildirildi.

AK Parti İl Başkanı Hüseyin Cahit Özden, yaptığı yazılı açıklamada, 24 Şubat'ta yapılacak kongre öncesi il yönetim kuruluna girmek isteyenlerin en son 7 Şubat Çarşamba günü saat 17.00'ye kadar il başkanlığına başvurmaları gerektiğini belirtti.

Özden, yönetime girmek isteyenlerin taleplerinin kendilerini memnun ettiğini de kaydetti.