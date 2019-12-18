AK Parti İl Başkanı Hızlı'dan Gördes, Demirci ve Köprübaşı teşkilatlarına ziyaret

18.12.2019 17:08 | Son Güncelleme: 18.12.2019 17:14

AK Parti Manisa İl Başkanı Salih Hızlı, Gördes, Demirci ve Köprübaşı teşkilatlarını ziyaret ederek kongre süreci ve 2023 seçimleri ile ilgili açıklamalarda bulundu.

AK Parti Demirci İlçe Başkanlığı ziyaretinde konuşan Hızlı, kongreleri birlik ve beraberlik içinde yapacaklarını söyledi.

Hızlı, her daim sahada vatandaşlarla birlikte olacaklarını belirterek, "Belediye başkanımız çok başarılı çalışmalar yapıyor. Demirci'ye 3 bakanın ziyareti programında ilçenin yatırımları ve talepleri en üst düzeyde iletildi. Demirci'nin bakanı olması bir şans. Yeni bir sürece giriyoruz. Kongre sürecimiz başlıyor. Bu süreç bir yenilenme sürecidir. Manisa İl Başkanlığı olarak tüm ilçelerimiz ile birlik ve beraberlik içinde kongrelerimizi ahenk içinde tamamlayacağız. Her seçim önemli olduğu kadar 2023 seçimle çok daha önem arz ediyor. Hızla 2023 seçimlerine hazırlanacak, Türkiye'nin kalkınma ve istikrarlı yürüyüşü devam edecek." dedi.

İl Başkanı Salih Hızlı, daha sonra Demirci Belediyesine geçerek Belediye Başkanı Selami Selçuk'u makamında ziyaret etti.

Kaynak: AA