AK Parti İdil İlçe Başkanı Murat Ay, güvenlik güçlerinin bayramını kutladı
AK Parti İdil İlçe Başkanı Murat Ay, güvenlik güçlerinin Ramazan bayramını kutladı.
26.05.2020 09:45 | Son Güncelleme: 26.05.2020 09:45
AK Parti İdil İlçe Başkanı Murat Ay, güvenlik güçlerinin Ramazan bayramını kutladı.
Güvenlik güçlerini ziyaret eden Ay, her zaman yanlarında olduklarını söyledi.
Ay, "Polisimizle, askerimizle, esnafımızla ve vatandaşlarımızla ilçemizde bir aileyiz. İlçemizin güvenliğini sağlayan kardeşlerimizi ziyaret ederek bayramlarını kutladık. Bayramı görevi başında geçiren tüm emniyet ve jandarma mensuplarına iyi bayramlar diliyorum." dedi.
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Kaynak: AA