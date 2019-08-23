AK Parti heyeti Özalp'ta muhtar ve vatandaşlarla bir araya geldi

23.08.2019 10:08

AK Parti Van Milletvekileri Osman Nuri Gülaçar, İrfan Kartal ve Abdullah Arvas ile İl başkanı Kayhan Türkmenoğlu, Özalp'ta muhtar ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Milletvekilleri ile Türkmenoğlu, Halk Eğitim Merkezi konferans salonunda düzenlen programda ilçede yaşanan sıkıntılarla, vatandaşların taleplerini dinledi.

Gülaçar, toplantıda yaptığı konuşmada, artık eski Türkiye'nin olmadığını, AK Parti hükümetleri döneminde yapılan çalışmalarla ülkenin çağ atladığını söyledi.

Her zaman vatandaşın yanında olacaklarını, bunun için ziyaretler gerçekleştirdiklerini belirten Gülaçar, dile getirilen sorun ve talepleri not aldıklarını, çözümü için çalışma yapacaklarını ifade etti.

Vatandaşların sıkıntılarını, taleplerini dinlemek için bu toplantıları düzenlediklerini aktaran Milletvekili Arvas ise herkesin çekinmeden ne talebi varsa dile getirmesini istedi.

Milletvekili Kartal da Özalplı vatandaşları dinlemek için ilçeye geldiklerini kaydetti.

Van'ın yararına olan tüm projeleri sahiplendiklerini anlatan Kartal, "Bir süre önce Sayın Cumhurbaşkanımızla bir araya geldik. İlimizin bütün sorunlarını ilettik. Bu sorunların takipçisi olacağız. Bölge güvenli olursa üretim artar işsizlik düşer. Sizin sorun ve taleplerinizi dinlemeye geldik." dedi.

Kaynak: AA