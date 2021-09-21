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AK Parti haftalık olağan yönetim kurulu toplantısı yaptı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika
AK Parti haftalık olağan yönetim kurulu toplantısı yaptı

AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım başkanlığında haftalık olağan toplantı gerçekleştirildi.

Bilecik (İHA) - AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım başkanlığında haftalık olağan toplantı gerçekleştirildi. AK Parti Bilecik İl Başkanlığı toplantı salonunda yapılan toplantıya AK Parti Bilecik Merkez İlçe Başkanı Nail Öztürk, AK Parti Bilecik Kadın Kolları Başkanı ve teşkilat üyeleri katıldı.

Haftalık çalışmaların gündeme alındığı toplantı sonrası bir değerlendirme yapan İl Başkanı Yıldırım, "İl yönetim kurulu üyesi arkadaşlarımızla bir araya gelerek haftalık olağan toplantımızı gerçekleştirdik. Haftanın gündemini ve yapacağımız çalışmaları değerlendirdik. Tüm dava arkadaşlarıma çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum" ifadelerine yer verdi. - BİLECİK

AK Parti haftalık olağan yönetim kurulu toplantısı yaptı

AK Parti haftalık olağan yönetim kurulu toplantısı yaptı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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