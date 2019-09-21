AK Parti Giresun Milletvekili Sabri Öztürk: "Panik havası kalktı, fındık fiyatları yükselişe geçti"

21.09.2019 15:53

AK Parti Giresun Milletvekili Sabri Öztürk, fındığın serbest piyasadaki fiyat hareketliliğine ilişkin değerlendirmede bulundu.



Hükümetlerinin fındık üreticisinin yanında olduğunu gösterdiğini belirten Öztürk, "Aslında fiyatların kısa bir süreliğine düştüğünü düşünüyorum. Sayın Cumhurbaşkanımızın desteği ile Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) piyasaya girerek müdahale yaptı ve müdahale olmasaydı fındık fiyatları korkarım 10 liralara düşebilirdi ama hükümetimiz üreticimizin yanında olduğu için bu müdahaleyi yaptı" dedi.



"Neden fındık serbest piyasada 14 liralara kadar düştü?" sorusuna ise Öztürk, "Fındık çok fazla speküle edilen bir ürün. Bunun için üretici en yüksek fiyattan hakkını alarak satmak istiyor. Özellikle yabancı alıcılar fındığı speküle ederek yani örneğin, 'TMO fındıkları kapıdan çeviriyormuş, kolay kolay almıyormuş, gün vermiyor, depolar dolacak, alım sınırlı' gibi şeyler diyerek üreticiyi bir panik havasına sokuyor. Özelliklede tam gurbetçilerin evlerine dönme vakti geldiğinde fındığını satmak istediği Ağustos sonu Eylül başı gibi dönemlerde vatandaşımız fındığı biran önce pazara indirmek istiyor. Tam bu dönemde bu yalan haberleri yayarak fındık fiyatını indirmeye çalışıyorlar. Piyasada maalesef bu durumdan olumsuz etkilendi ve fiyatlar düştü" cevabını verdi.



Üreticiye 'panik yapmayın' çağrısı yapan Sabri Öztürk, şöyle devam etti:



"Şu anda üreticimize çağrımızdır. Asla panik yapmayın. TMO fındığı istediğiniz kadar alacak, depolar dolsa bile TMO Karadeniz'e yakın depolarına fındıkları tırlar ile nakledecek. Gurbetçiler gitti, TMO'da vatandaşı memnun eden uygulamalar yapınca serbest piyasada fındık 16 lira ve üst seviyelere çıkmaya başladı. Ben inanıyorum ki bu yükseliş devam edecektir." - GİRESUN

Kaynak: İHA