AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş'tan "Hocalı Katliamı" için anma mesajı Açıklaması
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AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş'tan "Hocalı Katliamı" için anma mesajı Açıklaması

26.02.2021 11:27 | Son Güncelleme: 26.02.2021 11:30
AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş'tan

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Karabağ'ın Hocalı kasabasında Ermeniler tarafından şehit edilenleri rahmetle andı.

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Karabağ'ın Hocalı kasabasında Ermeniler tarafından şehit edilenleri rahmetle andı.

Twitter hesabından paylaşımda bulunan Kurtulmuş, "26 Şubat 1992'de Dağlık Karabağ'ın Hocalı kasabasında Ermeniler tarafından şehit edilen kardeşlerimizi rahmetle anıyoruz. İnsanlığa karşı işlenen bu suçların karşısında durmaya, mağdurların, mazlumların ve kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Buket Güven

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