AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kaya'dan Ramazan Bayramı mesajı Açıklaması
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kaya'dan Ramazan Bayramı mesajı Açıklaması

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, Ramazan Bayramı'nı tebrik ederek, bayramın Türkiye, İslam alemi ve insanlığa hayırlar getirmesi dileğinde bulundu.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kaya'dan Ramazan Bayramı mesajı Açıklaması
23.05.2020 16:57 | Son Güncelleme: 23.05.2020 16:57

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, Ramazan Bayramı'nı tebrik ederek, bayramın Türkiye, İslam alemi ve insanlığa hayırlar getirmesi dileğinde bulundu.

Kaya, yaptığı yazılı açıklamada, başı rahmet, ortası mağfiret, sonu ebedi azaptan kurtuluş olan Ramazan-ı Şerif'e veda etmenin hüznüyle bayrama erişmenin sevincini bir arada yaşadıklarını belirtti.

Koronavirüs nedeniyle ramazan ayının biraz buruk geçirildiğini belirten Kaya, "İftarlar, teravihler, sahurlar, bu yıl geçtiğimiz yıllardan farklıydı. Ancak ramazan ayının manevi zenginliğini ve kardeşlik iklimini en güzel şekilde yaşamaya çalıştık. Paylaştık, bölüştük, büyük bir aile olarak birbirimize her anlamda destek olduk." ifadesini kullandı.

Büyük bir sevinçle karşılanan bayramın geçmiş yıllardan farklı olacağını aktaran Kaya, "Sevdiklerimizden uzağız, büyüklerimizin ellerinden küçüklerimizin gözlerinden öpemiyoruz. Ama biliyoruz ki gönüllerimiz daima bir ve beraber olacak. Bu bayram evde kalmak, bize bayram tadında, sağlıklı, güzel günler getirecek inşallah." açıklamasında bulundu.

Bayramların müstesna günler olduğunu, şartlar ne olursa olsun yaşatılması gereken değerler ve gelenekler bulunduğunu vurgulayan Kaya, şöyle devam etti:

"Bu bayramda da mevcut duruma uygun bir şekilde vefa borcumuzun daim olduğu insanlarımızın gönlünü hoş etmeliyiz. Şehit yakınlarımızı, gazilerimizi, yaşlılarımızı ve yetim evlatlarımızı unutmayalım. Dijital yollarla da olsa bayramlarını kutlamalı, onlara yalnız olmadıklarını hissettirmeliyiz. Bugünler geçecek elbet. Kapı zillerinin sesiyle heyecanlandığımız, evlatlarımızın neşesinin çınarlarımızın umutlu tebessümlerine karıştığı bayramlara kavuşacağız. Bu duygularımla aziz milletimizin Ramazan Bayramı'nı en kalbi duygularımla tebrik ediyor, ülkemize, İslam alemine ve tüm insanlığa hayırlar getirmesini yüce Allah'tan niyaz ediyorum."

Kaynak: AA

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