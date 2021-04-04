AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Karaaslan'dan, 103 emekli amiralin açıklamasına tepki Açıklaması
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Karaaslan'dan, 103 emekli amiralin açıklamasına tepki Açıklaması

Anadolu Ajansı / İlyas Gün - Haberler | Politika
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Karaaslan'dan, 103 emekli amiralin açıklamasına tepki Açıklaması

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, hala cunta ve vesayet özlemi olanların, milli iradenin ve sivil siyasetin üzerinde baskı kurmaya çalışanların, karşılığını bizatihi milletten ve temsilcilerinden alacağını bildirdi.

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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, hala cunta ve vesayet özlemi olanların, milli iradenin ve sivil siyasetin üzerinde baskı kurmaya çalışanların, karşılığını bizatihi milletten ve temsilcilerinden alacağını bildirdi.

Karaaslan, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, 103 emekli amiralin açıklamasına tepki gösterdi.

Türkiye'de bedeli ödenmiş bir demokrasinin olduğuna vurgu yapan Karaaslan, şunları kaydetti:

"Ülkemize ve egemenliğimize yönelik sayısız tehdit karşısında sustular. Türkiye hedeflerine yönelik kararlı adım attıkça konuştular, yazdılar imzaladılar. Konuşmaları gereken yerde susup, susmaları gereken yerde konuşanlar bilmelidir ki vesayetin değil, demokrasinin hakim olduğu, cuntacıların değil, milletin sözünün geçtiği Türkiye'de, haddi aşan ifadelerle yazılmış bir bildirinin hiçbir anlamı yoktur. Türkiye'de bedeli ödenmiş bir demokrasi vardır. Hala cunta ve vesayet özlemi olanlar, milli iradenin ve sivil siyasetin üzerinde baskı kurmaya çalışanlar, karşılığını bizatihi milletten ve temsilcilerinden alır."

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlyas Gün

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