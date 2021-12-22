AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Canikli: Kur korumalı TL mevduat hesabı faiz değildir, 'Gizli faizin dik alası' hiç değildir

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Kabine toplantısı sonrasında duyurmasıyla doların ateşini söndüren "Kur korumalı TL mevduatı" sistemi muhalefetin tepkisine neden oldu.

YENİ SİSTEM İÇİN "GİZLİ FAİZİN DİK ALASI" YORUMLARI GELDİ

Muhalefet partileri günlerdir rekor üstüne rekor kırarak 18,43 seviyelerine kadar çıkan doları 12 liranın altına gerileten yeni sistemi "Gizli faizin dik alası" olarak yorumlarken, gündem yaratan eleştirilere yanıt AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ekonomi İşleri Başkanı Nurettin Canikli'den geldi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nurettin Canikli.

"FAİZ KAVRAMIYLA HİÇBİR ORTAK NOKTASI OLMAYAN GÜVENLİK MEKANİZMASIDIR"

Canikli, Twitter hesabından yaptığı paylaşımlarla muhalefetin eleştirilerine tepki gösterdi. Canikli şu ifadeleri kullandı;

"Kur Korumalı TL Vadeli Mevduatı için öngörülen koruma kalkanı faiz değildir. 'Gizli faizin dik alası' hiç değildir. Faizin en belirgin özelliği, ödenecek faiz oranının önceden belirlenmiş ve garantili olarak ödenecek olmasıdır. Kur korumalı TL Vadeli Mevduat Sisteminde ise kur farkının faiz oranından büyük olması halinde aradaki fark ödenmektedir. Faiz kavramıyla hiçbir ortak noktası bulunmamakta olup esas itibariyle sigorta gibi bir güvenlik mekanizmasıdır."

??Yıl sonu #dolar tahmininiz nedir?



10.44 itibariyla güncel Dolar kuru:



1 Dolar = 13,34 Türk Lirası — Haberler (@Haberler) December 21, 2021

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