AK Parti Edirne teşkilatı sandık başkanlarıyla toplantı gerçekleştirdi

EDİRNE (AA) - AK Parti Edirne teşkilatı, sandık başkanları ile tanışma ve değerlendirme toplantılarının ilkini Şükrüpaşa Mahallesi'nden başlattı.

AK Parti İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Tbmm Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu (KEFEK) Başkanı ve AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, bir tesiste gerçekleşen toplantıda, seçme ve seçilme hakkının demokrasinin temel taşı olduğunu belirtti.

Demokratik sürece katılan vatandaşların oylarına sahip çıkmanın en önemli vazifeleri olduğunu aktaran Aksal, şunları kaydetti:

"Seçim basamağının ilk adımı olan sandık sağlam olmazsa verilen onca emeğimizin zayi olması engellenemez. Bu minvalde sandık temsilcilerimizin ne denli kıymetli bir vazife üstlendiğini, sorumluluklarının kritik sürecini buradan daha iyi anlayabiliyoruz. AK Parti'miz adalet mücadelesini daima en başta sandıkta vermiştir. Kirli ve hileli siyaset düsturuna karşı daima milletin iradesini benimsemiş ve daima sandıkta zaferler kazanmıştır."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "Ne kimsenin tek bir oyuna tenezzül edeceğiz ne de bizim tek bir oyumuzun ziyan olmasına izin vereceğiz." sözlerini hatırlatan Aksal, "Bu en üst seviyede özveri ve emek gerektiren görevinizde sizlere başarılar diliyor, emekleriniz ve çabalarınız için teşekkür ediyorum." diye konuştu.

AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba da sandığın namus olduğunu belirtti.

Seçim günü demokrasinin temeli, vatandaşın iradesi, seçimi kararının sandık başkanlarının gözetiminde olduğunu aktaran İba, şöyle devam etti:

"Tek bir sandık bile bizim için çok önemli arkadaşlar. Bakın rakamlarla konuşalım 31 Mart yerel seçimlerinde Artvin Yusufeli'nde tam olarak 1 oy fark ile CHP'nin önüne geçip biz kazandık. Muş Malazgirt'te, tamı tamına 3 oy fark ile Malazgirt'imizi HDP'nin elinden kurtardık. Böyle sayamadığım onlarca örnek var. Yani, tek bir sandık değil, tek bir oyun bile ne kadar önemli olduğunu görüyorsunuz. Sizlere güvenimiz tam. Biz sizlere milletimizin namusunu, sandıklarımızı emanet ediyoruz. Sizler de emanete en güzel şekilde sahip çıkacak dava arkadaşlarımız olarak, bizler için ve bu vatanın geleceği için çok çok önemlisiniz. Sandıkta adalet tesis edilmeden diğer işlerde başarı gösteremeyiz. Biz bu mücadelede her zaman tüm gücümüzle sizin yanınızda olmaya devam edeceğiz."

Toplantıya, AK Parti Edirne Merkez İlçe Başkanı Önder Özcan, AK Parti Merkez Belediye Meclis üyeleri, AK Parti Edirne Şükrüpaşa Mahalle Başkanı Mehmet Demir ve ana kademe başkan yardımcıları katıldı.

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