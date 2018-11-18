AK Parti'de Temayül Yoklaması

Türkiye genelinde bir çok ilde olduğu gibi Elazığ'da da AK Parti,belediye başkanlığı aday adaylık başvurusunda bulunanlara temayül yoklaması yaptı.

AK Parti'de Elazığ'da il için 9, ilçelerde 56 ve beldelerde 36 belediye başkanı aday adayı başvuruda bulundu.Parti tarafından aday adaylarına yönelik Yakup Kılıç Spor Salonu'nda temayül yoklaması gerçekleştirildi. Temayül yoklaması için partililer 8 noktada dijital ortamda oy kullandı.

Temayül yoklamasında görev alan AK Parti Kırklareli Milletvekili Ramazan Can;" Bugün ki temayül yoklaması elektronik sitem üzerinde olacak. Bundan önceki temayüllerde, klasik sistemde daha çok evrak ve kağıt kullanılarak, kağıt israfına ve zaman kaybına neden olan bir sistemimiz vardı. AK Parti ile beraber iletişimde dijital ortamdaki gelişmelere paralel olarak start verdi. Türkiye'de bugün eş sistemle temayül yapılacak. Grupsal bir yapıya hep beraber inşallah kavuşacağız" dedi.

Temayül yoklamasının, tek kriter olmadığını ve AK Parti'nin aday belirleme kriterlerinden sadece bir tanesi olduğunu belirten İl Başkanı Ramazan Gürgöze'de, 31 Mart 2019 yılında yapılacak olan yerel seçim sürecindeki aday belirlenin AK Parti'de son derece hızlı bir şekilde devam ettiğini söyledi. - ELAZIĞ