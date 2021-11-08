Ak Parti Balıkesir Milletvekili Mutlu Aydemir' den Bandırma ziyareti.

BANDIRMA, BALIKESİR (İHA) - Ak Parti Balıkesir Milletvekili Mutlu Aydemir Bandıma'da bir dizi ziyarette bulundu.

Ak Parti Balıkesir Milletvekili Mutlu Aydemir Bandırma' yı ziyaret etti. İlçe Başkanı Mehmet Doğan, Yönetim Kurulu Üyeleri, Belediye Meclis Üyesi Yusuf Ziya Çelikoğlu, Kadınlar kolu tarafından çiçekle karşılanan Milletvekili Aydemir, parti binasının önünde bedensel engelli Melih İpçioğlu ile yakından ilgilerek sohbet etti. Daha sonra parti binasına geçen Milletvekili Mutlu Aydemir, Bandırma - İzmir tren seferleri hakkında konuşarak şunları söyledi. " Bandırma' da tren seferleri önemli. Zannedersem yeterli ödenek sağlanamaması sebebiyle tren seferleri yapılamıyor. Ulaştırma Bakanımızla görüşüp, seferlerin başlaması için ne gerekiyorsa yapacağım. Bandırma bizim için çok önemli. Bandırma'ya hizmet için Milletvekili olarak üzerime düşen görevi yapıyorum ve yapacağım " dedi. Milletvekili Aydemir, ayrıca Bandırma girişindeki köprülü kavşağın bir an önce tamamlanarak hizmete girmesi için de Ulaştırma Bakanı ile görüşeceğini de sözlerine ekledi. - BALIKESİR