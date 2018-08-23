AK Parti Afyonkarahisar'da Bayramlaşma

AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanlığı üyeleri, Kurban Bayramı kapsamında Evciler, Başmakçı ve Dazkırı ilçelerini ziyaret etti.

Bayramlaşma ziyaretine Orman ve Su İşleri eski Bakanı ve Afyonkarahisar Milletvekili Prof. Dr. Veysel Eroğlu, Afyonkarahisar Milletvekilleri Av. Ali Özkaya, Av. İbrahim Yurdunuseven ile AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanı Av. Hüseyin Sezen ve protokol üyeleri katıldı. Bayramlaşma merasimi ilçe vatandaşları ile bir süre hasbihal ederek soru cevap şeklinde geçti. Veysel Eroğlu vatandaşlarla tek tek bayramlaşırken, sorunları da dinledi.

Ziyaretlerin ardından bayramlaşma merasimi sona erdi. - AFYONKARAHİSAR