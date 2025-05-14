AJET UCUZ UÇAK BİLETİ KAMPANYASI! Ajet'ten ucuz yurt dışı bileti nasıl alınır? (SON DAKİKA)

Uygun fiyatlı uçak bileti bulmak isteyen yolcular, AJet'in 2025 yılına ait kampanya tarihlerini ve avantajlı seyahat fırsatlarını yakından takip ediyor. Özellikle yurt dışı uçuşlarında tasarruf etmek isteyenler için erken rezervasyon fırsatları, promosyon indirimleri ve dönemsel kampanyalar önemli bir avantaj sunuyor. AJet'in sunduğu özel kampanyalar sayesinde, hem yurt içi hem de yurt dışı seyahatler daha ekonomik hale geliyor. Seyahat planı yapanlar, "AJet indirimli bilet dönemleri ne zaman başlıyor?" ve "Yurt dışına en ucuz bilet nasıl bulunur?" sorularına yanıt ararken, uygun fiyatlarla uçmanın yollarını da araştırmayı sürdürüyor.Peki, AJet 2025 kampanyaları ne zaman başlayacak? Yurt dışına en ucuz bilet nasıl alınır? İşte, detaylar…

AJET 2025 YURT DIŞI KAMPANYASI NE ZAMAN?

Ekonomik seyahat seçenekleri sunan AJet, yurt dışı uçuşlara özel yeni bir kampanya başlattı. Şirketin yaptığı açıklamaya göre, Türkiye çıkışlı yurt dışı destinasyonlara yönelik direkt uçuşlarda geçerli olacak kampanya kapsamında, vergiler dahil yalnızca 40 dolardan başlayan fiyatlarla biletler satışa sunuldu.

Ajet'ten ucuz yurt dışı bileti nasıl alınır

Toplam 48 bin koltuk için geçerli olan kampanya, 1 Haziran – 31 Temmuz 2025 tarihleri arasındaki uçuşları kapsıyor. AJet'in sunduğu bu avantajlı biletler, sadece bugün saat 10.00'dan yarın gece 23.59'a kadar geçerli olacak şekilde satışta olacak.

Roma, Londra, Paris, Stockholm, Şarm El-Şeyh, Cezayir gibi pek çok popüler Avrupa ve Orta Doğu noktasını kapsayan kampanya, seyahat planlarını yaz aylarına denk getirmek isteyen yolcular için büyük fırsat sunuyor. AJet hâlihazırda 34 ülkede 58 farklı yurt dışı destinasyona uçuş gerçekleştiriyor.