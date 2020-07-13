HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
SON DAKİKA MAÇ SONUÇLARI PUAN DURUMU FUTBOL BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE GALATASARAY E-SPOR SPOR +

Ajax'ın efsane kadrosundan Wim Suurbier hayata veda etti

Hollanda ekibi Ajax'ın 1970'li yıllardaki efsane kadrosundan Wim Suurbier, 75 yaşında yaşamını yitirdi.

Ajax'ın efsane kadrosundan Wim Suurbier hayata veda etti
13.07.2020 10:31 | Son Güncelleme: 13.07.2020 10:34

Hollanda ekibi Ajax'ın 1970'li yıllardaki efsane kadrosundan Wim Suurbier, 75 yaşında yaşamını yitirdi.

Ajax Kulübü, mayıs ayında geçirdiği beyin kanaması nedeniyle hastaneye kaldırılan Suurbier'in hayatını kaybettiğini duyurdu.

Suurbier, "total futbol" anlayışıyla futbol dünyasına damga vuran 1970'li yılların Ajax ve Hollanda Milli Takımı'nda sağ bek olarak görev yapmıştı.

O dönem Avrupa Kupası olarak bilinen Şampiyonlar Ligi'nde 1970'li yılların başında üst üste 3 kez zafere ulaşan Ajax kadrosunda yer alan Suurbier, ayrıca 7 lig, 4 Hollanda Kupası, 2 UEFA Süper Kupa ve bir Kıtalararası Kupa şampiyonluğu yaşamıştı.

Ajax'ta 1964-1977 yıllarında 509 maça çıkan Suurbier, daha sonra ülkesinin Sparta Rotterdam, Almanya'nın Schalke 04, Fransa'nın Metz ve ABD'nin Los Angeles Aztecs ile San Jose Earthquakes takımlarında da forma giymişti.

Hollanda Milli Takımı'nda 60 kez görev alan Suurbier, 1974 ve 1978 Dünya Kupası final maçlarında sahaya çıkmıştı.

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Vatandaşa 'Terbiyesizlik yapma lan!' diye çıkışan Ilgın Kaymakamı görevinden alındı Güncel
Vatandaşa "Terbiyesizlik yapma lan!" diye çıkışan Ilgın Kaymakamı görevinden alındı
Demet Akalın'ı dinlemeye giden Alişan, gelen hesap karşısında şaşkına döndü Magazin
Demet Akalın'ı dinlemeye giden Alişan, gelen hesap karşısında şaşkına döndü
Alaattin Çakıcı, ünlü oyuncu ve sunucu Seren Serengil'in 30 yıllık aile dostu çıktı Magazin
Alaattin Çakıcı, ünlü oyuncu ve sunucu Seren Serengil'in 30 yıllık aile dostu çıktı
Elbistan'da kına gecesi ve düğün töreni kaynaklı koronavirüs vakaları arttı Güncel
Elbistan'da kına gecesi ve düğün töreni kaynaklı koronavirüs vakaları arttı
Son Dakika: Katoliklerin ruhani lideri Papa'dan Ayasofya'nın ibadete açılmasıyla ilgili ilk yorum Dünya
Son Dakika: Katoliklerin ruhani lideri Papa'dan Ayasofya'nın ibadete açılmasıyla ilgili ilk yorum
Bülent Serttaş'a hayranı sahnede 10 bin dolarlık yüzük hediye etti Magazin
Bülent Serttaş'a hayranı sahnede 10 bin dolarlık yüzük hediye etti
İmamoğlu'ndan Ayasofya yorumu: Hem maddi hem manevi zenginlik katacaksa sonuna kadar arkasındayım
İmamoğlu'ndan Ayasofya yorumu: Hem maddi hem manevi zenginlik katacaksa sonuna kadar arkasındayım
Son dakika: Rusya'dan Ayasofya yorumu: Türkiye'nin iç meselesidir
Son dakika: Rusya'dan Ayasofya yorumu: Türkiye'nin iç meselesidir
Aylardır Dominik'te olan Survivor yarışmacıları virüsten korunmak için maske taktı! İlk tepki Cemal Can'dan geldi
Aylardır Dominik'te olan Survivor yarışmacıları virüsten korunmak için maske taktı! İlk tepki Cemal Can'dan geldi
Ayasofya'ya atanacak 2 imamdan biri, kamuoyunun yakından tanıdığı Ferruh Muştuer oldu
Ayasofya'ya atanacak 2 imamdan biri, kamuoyunun yakından tanıdığı Ferruh Muştuer oldu
Magazin gündemini sarsacak iddia: Platonik aşık Ozan Güven, Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya ilişkisini bitirdi
Magazin gündemini sarsacak iddia: Platonik aşık Ozan Güven, Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya ilişkisini bitirdi
Bu nasıl anne! Kızının gözü önünde başka adamla cinsel ilişkiye girdi, izlemek istemediğinde dövdü
Bu nasıl anne! Kızının gözü önünde başka adamla cinsel ilişkiye girdi, izlemek istemediğinde dövdü
Düğünde zehirli bir hayvanın soktuğu çocuk, 1 saat içinde hayatını kaybetti
Düğünde zehirli bir hayvanın soktuğu çocuk, 1 saat içinde hayatını kaybetti
Davutoğlu'ndan Ayasofya yorumu: Hıristiyanın da manevi haz alabileceği şekilde mekan düzenlemesi doğru olur
Davutoğlu'ndan Ayasofya yorumu: Hıristiyanın da manevi haz alabileceği şekilde mekan düzenlemesi doğru olur
Arda Turan Galatasaray'la 1+1 yıllığına anlaştı! Maç başına 25 bin euro kazanacak
Arda Turan Galatasaray'la 1+1 yıllığına anlaştı! Maç başına 25 bin euro kazanacak
ABD'li e-ticaret sitesinde, ilanlara kripto kodlar ekleyerek kayıp çocukları on binlerce dolara satıyorlar
ABD'li e-ticaret sitesinde, ilanlara kripto kodlar ekleyerek kayıp çocukları on binlerce dolara satıyorlar
Serdar Ortaç ve Duygu Özaslan'ın birbirine benzetilen fotoğrafları sosyal medyada alay konusu oldu
Serdar Ortaç ve Duygu Özaslan'ın birbirine benzetilen fotoğrafları sosyal medyada alay konusu oldu
Van Gölü'nden acı haberler gelmeye devam ediyor! Ölü sayısı 26'ya çıktı
Van Gölü'nden acı haberler gelmeye devam ediyor! Ölü sayısı 26'ya çıktı
Cerrahpaşa'da tedavi gören Kovid-19 hastalarının derilerinde değişim gözlemlendi
Cerrahpaşa'da tedavi gören Kovid-19 hastalarının derilerinde değişim gözlemlendi
Jakuzi içinde skandal sözler sarf eden AK Partili yönetici, görevinden istifa etti
Jakuzi içinde skandal sözler sarf eden AK Partili yönetici, görevinden istifa etti
Yerli otomobil ilgiyi artırdı, Alman mühendislik devi Türkiye'ye geldi!
Yerli otomobil ilgiyi artırdı, Alman mühendislik devi Türkiye'ye geldi!
Son dakika: Artvin'de bir sel felaketi meydana geldi: 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi kayıp
Son dakika: Artvin'de bir sel felaketi meydana geldi: 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi kayıp
John Travolta'nın eşi kanser mücadelesini kaybederek hayatını kaybetti
John Travolta'nın eşi kanser mücadelesini kaybederek hayatını kaybetti
Marmara ve Doğu Karadeniz'de sağanak yağış etkili olacak
Marmara ve Doğu Karadeniz'de sağanak yağış etkili olacak
Eşi ve kayınvalidesini öldürerek kaçan zanlı ile ilgili ilginç detaylar ortaya çıktı
Eşi ve kayınvalidesini öldürerek kaçan zanlı ile ilgili ilginç detaylar ortaya çıktı
Bulgaristan'da kontrolden çıkan tır 5 aracı biçti: 6 ölü, 5 yaralı
Bulgaristan'da kontrolden çıkan tır 5 aracı biçti: 6 ölü, 5 yaralı
Dini nikahlı eşini ve 6 yaşındaki kızını öldürüp, intihara kalkıştı
Dini nikahlı eşini ve 6 yaşındaki kızını öldürüp, intihara kalkıştı
Üst üste 3. sezonda çalıştırdığı takımı Süper Lig'e çıkaran Mehmet Altıparmak, kırılması güç bir rekora imza attı
Üst üste 3. sezonda çalıştırdığı takımı Süper Lig'e çıkaran Mehmet Altıparmak, kırılması güç bir rekora imza attı
Test sonuçlarını beklemeden İstanbul'dan ayrılan ailede koronavirüs tespit edildi
Test sonuçlarını beklemeden İstanbul'dan ayrılan ailede koronavirüs tespit edildi
Antalya'da kanalda yüzenler yılanlara aldırmıyor
Antalya'da kanalda yüzenler yılanlara aldırmıyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özgür Özel Engin Özkoç Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cem Davran Ozan Güven Acun Ilıcalı Mustafa Sandal
Spor Falcao Adem Büyük Rıza Çalımbay Emre Belözoğlu İbrahim Üzülmez
Daha Fazla Çocuk Bursa Temmuz Ayasofya
Şu an buradasınız: Ajax'ın efsane kadrosundan Wim Suurbier hayata veda etti - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.7.2020 10:47:53. #1.14#
title