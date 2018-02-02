Otellerin Korkulu Rüyası Airbnb'nin Mali İşler Müdürü Görevinden Ayrıldı

İnternet üzerinden rezervasyon ve konaklama hizmeti sağlayan Airbnb'nin Mali İşler Müdürü (CFO) Laurence Tosi'nin görevinden ayrıldığı bildirildi.

KENDİ YATIRIM FONUNA ZAMAN AYIRMAK İÇİN AYRILDI

Airbnb'den yapılan açıklamada, Tosi'nin kendi yatırım fonuna daha fazla zaman ayırmak için görevini bıraktığı belirtilirken, şirketin ticari işler ve hukuk departmanının başındaki Belinda Johnson'ın şirketin günlük işlerini yürütmekten sorumlu yönetici (COO) pozisyonuna getirildiği kaydedildi.

2015'TE KATILMIŞTI

Tosi, ABD'nin finans merkezi Wall Street'teki büyük varlık yönetimi ve finansal hizmetler kuruluşu Blackstone Grubu'nun CFO'su iken 2015'te Airbnb'ye katılmıştı.

ŞİRKETİN PİYASA DEĞERİNİ 31 MİLYAR DOLARA TAŞIDI

Uzmanlar, Tosi'nin finansal performansı sayesinde Airbnb'nin piyasa değerinin 31 milyar dolar olduğuna dikkati çekerken, Tosi'nin Airbnb'den ayrılmasının şirketin ilk halka arzını (IPO) olumsuz etkileyeceğini vurguladı.

"2018'DE HALKA AÇILMAYACAĞIZ"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Airbnb Üst Yöneticisi Brian Chesky ise "2018'de halka açılmayacağız. Asıl amacımız 21'inci yüzyılın şirketi olmak. Halka açılma konusunda çalışmalarımız devam ediyor ve bu kararı kendimize uygun zamanda alacağız." ifadelerini kullandı.

150 MİLYON ÜYESİ VAR

2008 yılında kurulan ve şu an 191 ülkede 65 binden fazla şehirde internetten konaklama hizmeti sağlayan Airbnb'nin geçen sene toplam üye sayısının 150 milyonun üzerinde olduğu tahmin ediliyor.