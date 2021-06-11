Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından huzurevindeki yangınla ilgili açıklama

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Ankara'nın Çankaya ilçesinde bir huzurevinde meydana gelen yangınla ilgili açıklama yaptı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Ankara'nın Çankaya ilçesinde bir huzurevinde meydana gelen yangınla ilgili açıklama yaptı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Çankaya ilçesindeki huzurevinde meydana gelen yangında herhangi bir can kaybının yaşanmadığı belirtilerek, "Ankara'da özel bir huzurevi ve yaşlı bakım merkezinde 13.15 sularında bir yangın meydana gelmiştir. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın kısa sürede kontrol altına alınmıştır. Yangında herhangi bir can kaybı yaşanmazken, kurum çalışanlarının ve kuruluş sakinlerinin sağlık durumları iyidir. Söz konusu yaşlı bakım merkezinde 45 yaşlımız hizmet almaktadır. Yaşlılarımız, tedbir amaçlı hastanede sağlık kontrollerinin tamamlanmasının ardından geçici süreyle diğer yaşlı bakım kuruluşlarına nakledilecektir. Yaşlılarımıza ve kuruluş personelimize geçmiş olsun" denildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı