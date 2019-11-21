Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk: "Mutlu birey, uyumlu aile ve müreffeh...
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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk: "Mutlu birey, uyumlu aile ve müreffeh...

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk: "Mutlu birey, uyumlu aile ve müreffeh bir toplum için çalışmaya devam ediyor, 2 bin 313 sözleşmeli personel, 322 kadrolu personel, bin işçi, bin ASDEP personelini büyük ailemize katıyoruz.

21.11.2019 13:28 | Son Güncelleme: 21.11.2019 13:33
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk:

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı : "Mutlu birey, uyumlu aile ve müreffeh bir toplum için çalışmaya devam ediyor, 2 bin 313 sözleşmeli personel, 322 kadrolu personel, bin işçi, bin ASDEP personelini büyük ailemize katıyoruz." - ANKARA

Kaynak: İHA
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