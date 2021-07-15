Ahududu yüzleri güldürdü
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Ahududu yüzleri güldürdü

Ahududu yüzleri güldürdü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Bursa'nın İnegöl ilçesinde ahududu hasadı başladı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde ahududu hasadı başladı. 1200 rakımlı dağların zirvesinde yetişen ahududular, çiftçinin yüzünü güldürdü. 300 dönüm alanda 600 ton rekolte beklenen ahududunun kilosu 30 liradan alıcı buluyor.

Kıran mahallesinin ormanlık alanlarında kurulan tarlalarda çiftçiler, altın çağını yaşıyor. İnegöl Ziraat Odası Başkanı Sezai Çelik, Kıran mahallesine giderek ahududu hasadını inceledi.

Açıklama yapan Sezai Çelik, "İnegöl'ümüz bereketli topraklar. 80'in üzerinde üründen gelir sağlıyoruz. Kıran mahallemizde 400 ton civarında ahududu üretimi yapılıyor. 200 ton civarında da Bahçekaya mahallelerinde yetişiyor. Eskiden değerli olan ahududu son yıllarda fiyatları düşmüştü. 10 TL'ler civarında satılıyordu. Bu sene ise fiyatı 30 TL oldu. Oldukça değerlendi. Altın çağını yaşıyor. Çiftçilerimizin yüzünü güldürüyor. 600 ton civarında rekolte beklentisi var. Allah çiftçilerimize bol kazanç versin." dedi.

Çiftçi Kazım İmer ise, "Bahçemiz genç çiftçi projesi kapsamında 3 yıl önce hazırlandı. Ahududu, 900 ile 1200 rakım arasında yetişiyor. Şuan bulunduğumuz 1200 rakımda yetişen ürünler. Bu sene hasadımız güzel başladı. kilosunu 30 TL'den satıyoruz. Dönümünden 2 ton civarında ürün alıyoruz. Bu yıl güzel geçiyor. Oldukça talep var. Taleplere yetişemiyoruz. Daha çok üretim yapılabilir." dedi. - BURSA

Ahududu yüzleri güldürdü
Ahududu yüzleri güldürdü
Ahududu yüzleri güldürdü
Ahududu yüzleri güldürdü
Ahududu yüzleri güldürdü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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