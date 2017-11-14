Ahşap Paletçiler İflasın Eşiğinde

Orman Genel Müdürlüğü tarafından satışa sunulan tomruk ve dikili ağaç fiyatlarında son 1,5 yılda meydana gelen aşırı artış sektörde büyük sıkıntıya yol açtı. Kereste, ahşap palet, mobilya, mdf, sunta vb. üretimi yapan firmalar, 2016 yılı ortalarında metreküpü 250 TL olan tomruk fiyatının 450 TL'ye yükselmesi yüzünden zarar etmeye başladı. Sektördeki firmaların büyük kısmı iflasın eşiğine gelirken, firma temsilcileri yaptıkları açıklamalarda Orman Genel Müdürlüğü'nün bu meseleye acil çare bulmasını istiyor.



İştirakleri arasında MG Alfa Orman Ürünleri ve Detay Palet firmaları olan Gökbayrak Group Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Gökbayrak, Orman Genel Müdürlüğü'nün dikili ağaç ve tomruk satış politikasını gözden geçirmesini istedi. Mehmet Gökbayrak, "Orman Genel Müdürlüğü'ne bağlı işletmelerde satışa sunulan tomruğun metreküpü 450 TL'yi aştı. Oysa 2016 yılının ilk aylarında bu fiyat 250 TL civarındaydı" dedi.



İç piyasada sadece devlet tarafından temin edilen hammadde olan tomruğun fiyatının bu kadar yükselmesinin piyasa dengelerini sarstığını vurgulayan Mehmet Gökbayrak, geçmişte iç piyasada mal arzının yetersizliğinden kaynaklanan aşırı fiyat artışının ithalat ile dengelendiğini, ancak dövizdeki aşırı artış sebebiyle bunun da mümkün olmadığını söyledi. Gökbayrak, "Diğer yandan da, en çok ithalat yaptığımız Ukrayna bir süredir başka ülkelere tomruk ihracatını durdurdu. Ukrayna da sadece işlenmiş ürünlerin ihracatına izin veriliyor. Bu yüzden fiyatlar yükseldi. Maalesef sektörümüz darbe üstüne darbe yedi" diye konuştu.



Gökbayrak, tomruk fiyatlarındaki aşırı artıştan en çok ahşap palet üreten firmaların etkilendiğini de söyledi. Ahşap paletlerin lojistik sektörünün en önemli halkası olduğuna vurgu yapan Gökbayrak, "Sanayide üretilen bütün mallar ahşap paletlerle taşınıyor. Buna ihraç ürünlerimizde dahildir. Ahşap palet üreticileri 6 aylık veya yıllık sabit fiyat anlaşmaları yapıyor. Çoğu firma hammaddeye gelen artışı fiyatlarına yansıtamadı. Ama hammadde fiyatının yüzde 90 artması yüzenden bu kez ahşap palet üreticileri iflasın eşiğine geldi" dedi.



Hammadde fiyatlarındaki aşırı artışın önlenmesi için Orman Genel Müdürlüğü'nün satış politikasını değiştirmesini beklediklerini söyleyen Mehmet Gökbayrak, dikili ağaç satışlarının da disiplin altına alınmasını istedi. Orman İşletmelerinde personel yetersizliğinden kaynaklanan sorunların çözülmesini de talep ettiklerini kaydeden Mehmet Gökbayrak, "Orman Genel Müdürlüğü'nün iç piyasaya mal arzını arttırmasını ve ihalelerdeki muhammen bedelleri aşağıya çekmesini bekliyoruz" ifadelerini kullandı. - BURSA