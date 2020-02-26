Ahmet Örken: “Takımımın başarısı beni tetikliyor”

26.02.2020 20:14 | Son Güncelleme: 26.02.2020 20:14

Ahmet Örken’in, her ne kadar takımında eksikler olsa da Antalya Bisiklet Turu’nun dördüncü ve son etabındaki toplu sprint finişinde önde olması bekleniyordu. Ancak milli bisikletçimiz finişe kısa bir mesafe kala meydana gelen kazanın içinde kalarak en son kısımda aktör olamadı. Ahmet yaptığı kazaya ve aldığı sıyrıklara rağmen yarış sonunda Eurosport Türkiye ekibinden Mehmet Ali Yaman’ın sorularını yanıtladı.



















Yeni takımın Team Sapura ile sezonu Malezya’da açtıktan hemen sonra Türkiye’de pedal çevirdin. Senin için nasıl bir hafta oldu?





Yorucu bir sürecin ardından buraya geldik. Hem mental hem fiziksel olarak biraz yorgunluk vardı. Sekizi Langkawi Turu, ikisi tek günlük yarış olmak üzere Malezya’da 10 günde 10 start aldım buraya gelmeden önce. Antalya Bisiklet Tıru bizim için bir hazırlık niteliğindeydi. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu öncesinde Türkiye’deki şartlara alışabilmek için burada yarışmak istedik. Hazırlık anlamında iyi bir haftayı geride bıraktık. Antalya’da çok güzel bir organizasyon var. Emeği geçen herkese teşekkürler.





Son etapta finiş öncesinde yaşadığın kazayı anlatır mısın? Neler oldu tam olarak?





Finişe üç dört kilometre kala önümdeki sporculardan bir aniden durdu ve kaza yaptık. Son bölümde zemin kötüydü ve yağmurdan dolayı çukurlar kaybolmuştu. Bitime üç km kala saatte 60-70 kilometrelik hızlara çıkıyoruz. Bu bölümde kötü zemin tehlike yaratıyor. Daha iyi kontroller yapılmalı. Bu kaza nedeniyle sezonum kapanabilirdi. Ucuz atlattım diyebilirim.





Eurosport’ta da yayınlanan Langkawi Turu’nda iki etapta üçüncü sırayı aldın. Sezon açılışın için neler söylersin?





Çok yüksek bir form düzeyiyle başladım zaten Langkawi’ye. Orası takımımızın hedef yarışı. Langkawi Turu’nu Malezya takımları için ülkemizdeki Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu gibi düşünebilirsiniz. Benim podyumlarımın yanı sıra takım olarak da çok başarılıydık. Hem genel klasman hem tırmanış klasmanında zirvede yer aldık. Çok iyi bir seviyedeydik.





Önümüzdeki yarış takviminizde neler var?





Uzun ve yorucu bir kamp döneminin ardından iki önemli turda pedal çevirdik. 29 Şubat ve 1 Mart’ta Türkiye’de tek günlük yarışlara katılacağız. Ardından biraz dinlenip nisandaki Türkiye Bisiklet Turu için hazırlıklarımıza hız vereceğiz.





Kısa süre önce artık tırmanışlarda daha iyi olduğunu söylemiştin. Buna yönelik özel bir çalışma yapıyor musun?





Yokuşlarda iyi performans sergilemek için mutlaka kilo vermek gerekiyor. Diyetiniz bu nedenle çok önemli. Ayrıca antrenman programlarımda da artık daha çok yokuş içeriği bulunuyor. Bu yönde de çalışmalarımı sürdürüyorum.





Yurtdışında Türk bisikletini temsil ediyorsun. Tecrübelerinden bahseder misin? Türk sporcuların yurtdışına açılması ne gibi faydalar sağlar?





Team Sapura gibi önemli bir takımda ülkemi temsil etmek bana büyük bir sorumluluk yüklüyor. Burada çok kaliteli takım arkadaşlarım var. Onların başarısı beni de tetikliyor. Onlara ayak uydurmak için çalışıyorum. Genç Türk bisikletçilerin yurtdışına açılmasını, farklı ülkelerin bisiklet kültürünü ve programını tanımasını çok isterim.