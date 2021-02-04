Ahmet Nur Çebi, Dorukhan için gemileri yaktı: İmza atmak isterse atar, atmazsa atmaz

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Sözleşmesi sezon sonu sona erecek olan ve Fenerbahçe'nin de gündeminde bulunan Dorukhan Toköz ile ilgili konuşan Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, "Dorukhan Toköz ile anlaştık. İmza atmak isterse atar, atmazsa atmaz. Dorukhan Fenerbahçe'ye giderse bizi rahatsız eder ama çıkarıp 1 kuruş fazla vermem. Fenerbahçe, bizle görüşmedi" dedi.

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, sözleşmesi sezon sonu sona erecek olan ve Fenerbahçe'nin de gündeminde yer alan Dorukhan Toköz'un transferiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Çebi, "Dorukhan Toköz ile uzlaştık ve anlaştık. Menajerleri araya girdi ve yurt dışında top oynatma isteklerini ön plana çıkardılar. Dorukhan'ın önünde bizim teklifimiz duruyor. İmza atmak isterse atar, atmazsa atmaz" dedi.

Dorukhan Toköz

"1 KURUŞ FAZLA VERMEM"

Yıldız futbolcunun Fenerbahçe'ye transferi hakkında da konuşan Beşiktaş Başkanı, "Dorukhan Fenerbahçe'ye giderse bizi rahatsız eder ama çıkarıp 1 kuruş fazla vermem. Fenerbahçe, bizle görüşmedi. Yurt dışı olursa gitmek istediklerini söylediler. Hak verdim, bekledim ama bu ay sonuna kadar süre verdim. Olmazsa başka yere gider" ifadelerini kullandı.