Ahmet Nur Çebi, Dorukhan için gemileri yaktı: İmza atmak isterse atar, atmazsa atmaz
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Ahmet Nur Çebi, Dorukhan için gemileri yaktı: İmza atmak isterse atar, atmazsa atmaz

04.02.2021 23:17 | Son Güncelleme: 04.02.2021 23:42

Sözleşmesi sezon sonu sona erecek olan ve Fenerbahçe'nin de gündeminde bulunan Dorukhan Toköz ile ilgili konuşan Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, "Dorukhan Toköz ile anlaştık. İmza atmak isterse atar, atmazsa atmaz. Dorukhan Fenerbahçe'ye giderse bizi rahatsız eder ama çıkarıp 1 kuruş fazla vermem. Fenerbahçe, bizle görüşmedi" dedi.

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, sözleşmesi sezon sonu sona erecek olan ve Fenerbahçe'nin de gündeminde yer alan Dorukhan Toköz'un transferiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Çebi, "Dorukhan Toköz ile uzlaştık ve anlaştık. Menajerleri araya girdi ve yurt dışında top oynatma isteklerini ön plana çıkardılar. Dorukhan'ın önünde bizim teklifimiz duruyor. İmza atmak isterse atar, atmazsa atmaz" dedi.

Ahmet Nur Çebi, Dorukhan için gemileri yaktı: İmza atmak isterse atar, atmazsa atmaz
Dorukhan Toköz

"1 KURUŞ FAZLA VERMEM"

Yıldız futbolcunun Fenerbahçe'ye transferi hakkında da konuşan Beşiktaş Başkanı, "Dorukhan Fenerbahçe'ye giderse bizi rahatsız eder ama çıkarıp 1 kuruş fazla vermem. Fenerbahçe, bizle görüşmedi. Yurt dışı olursa gitmek istediklerini söylediler. Hak verdim, bekledim ama bu ay sonuna kadar süre verdim. Olmazsa başka yere gider" ifadelerini kullandı.

Ahmet Nur Çebi, Dorukhan için gemileri yaktı: İmza atmak isterse atar, atmazsa atmaz
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özcan Özel Özgür Özel Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Cem Yılmaz Acun Ilıcalı Tuba Büyüküstün
Spor Ali Koç Cenk Tosun Okan Buruk Ünal Karaman Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Mart Silah Ankara Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Ahmet Nur Çebi, Dorukhan için gemileri yaktı: İmza atmak isterse atar, atmazsa atmaz - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.2.2021 23:42:47. #1.15#
title