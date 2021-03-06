Ahmet Nur Çebi: 600 milyon TL bir borç artışı var

"Beşiktaş'ın 1 kuruşu bile benim için önemli""Kulüplerin yüzde 90'ının uzun süre baskısı sonucu olmuştur""Zarara uğratan yöneticilerin bunu ödemeleri gerektiği gibi bir maddenin spor yasasına koyulmasını yönünde talebimiz var""Abdullah Avcı'ya başarılar diliyorum""Önceliği kendi...