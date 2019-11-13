Ahmet'in kanseri yenme umudu annesinin yurt dışı yasağına takıldı: Zekiye Ataç pasaport bekliyor

13.11.2019 18:46 | Son Güncelleme: 13.11.2019 18:46

Anne ve babasının tutukluluk döneminde kemik kanseri hastalığına yakalanan 8 yaşındaki Ahmet Burhan Ataç için Almanya'da tedavi umudu doğdu. Pasaportu iptal edilen ve yurt dışına çıkış yasağı bulunan anne Zekiye Ataç, oğlu Ahmet'in tedavisi için yetkililere yurt dışına çıkış yasağının kaldırılması çağrısı yapıyor.



Kanser hastalığını tutuklu babası Harun Reha Ataç ile birlikte yenme çağrısıyla tanınan 8 yaşındaki Ahmet Burhan'ın hastalığı 4. evreye ilerledi. Anne Zekiye Ataç'ın oğlunun tedavisi için arayışları sonuç verdi. Almanya'nın Köln kentinde bulunan İmmün-Onkoloji Merkezi, Ahmet'i tedavi etmeyi kabul etti. Euronews.com'da Görüntüle