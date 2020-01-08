Ahmet Bulut: Eğer Arda Turan G.Saray'la anlaşırsa, bedava oynar
Başakşehir ve Arda Turan, karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı. Futbolcunun menajeri Ahmet Bulut, "Eğer G.Saray'la anlaşırsa, sezon sonuna kadar 1 lira bile almadan bedava oynar" şeklinde konuştu.
Bonservisi Barcelona'da olan ve 2.5 yıldır Medipol Başakşehir'de forma giyen 33 yaşındaki oyuncunun sözleşmesi karşılıklı olarak feshedildi. Kulüpten yapılan açıklamada, "Arda, Başkanımız Sayın Göksel Gümüşdağ ile görüşerek kariyerinde yeni bir sayfa açmak adına kendisinden izin istedi. Gümüşdağ, Arda Turan'ın bu talebini uygun görüp olumlu yanıt verirken tecrübeli futbolcunun sözleşmesi karşılıklı anlaşılarak feshedildi" ifadeleri kullanıldı.
"FUTBOL OYNAYACAĞIM"
Futbolcunun menajeri Ahmet Bulut, "Arda Turan eğer Galatasaray'la anlaşırsa sezon sonuna kadar 1 lira bile almadan bedava oynar" dedi. Tecrübeli futbolcu ise şu ayrılık açıklamasını yaptı: "Başkanımız Göksel Gümüşdağ ile bir araya gelip kendisine kariyerimde yeni bir sayfa açmak istediğimi belirttim. Son derece yapıcı bir şekilde geçen görüşme sonrasında anlaşarak yollarımızı ayırdık. Yine en mutlu olduğum şeyi yapmaya; yani futbol oynamaya devam edeceğim."
İSPANYA'DA BEKLEYECEK
Bütün bunlar yaşanırken İtalyan muhabir Nicolo Schira, "Arda Turan, Barcelona'ya dönerek sezon sonuna kadar bekleyecek. Sezon sonunda sözleşmesi bitince Galatasaray'a transfer olacak" açıklamasını yaptı. Hatırlanacağı üzere Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, tecrübeli futbolcu için "Gündem dışı" yorumunu yaparken Teknik Direktör Fatih Terim, "Ben Başkan'ın yerinde olsam bu ifadeyi kullanmazdım" açıklamasını yapmış ve ortalık bir anda gerilmişti.
Haber Videosu: Ahmet Bulut: Eğer Arda Turan G.Saray'la anlaşırsa, bedava oynar
-
zamanında Aziz Yıldırımın teklifini kabul etseydin. şimdi fenerbahçe seni alırdı ortada kalmazdın.Cevap Yaz Yayından Kaldır
-
Arda diye bir futbolcu mu var ? Ozaman Sabri de gelsin Sabri ardadan çok daha karakterli bir futbolcu ve okadar da iyi insanCevap Yaz Yayından Kaldır
-
Tam bir fırıldak bu...Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır
-
ne günlere kimlere kaldık futbolcu tuccarı bulut çek artk elini büyük takımlardan ve türkiyeden. aziz yıldırım az söylenmiş sana zamanındaCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
-
Arda turan yerli futbolcu olarak Türkiyenin gelmiş geçmiş en kariyerli , en başarılı, en karakterli futbolcusudur. aksini iddia eden ya fenerlidir, yada Türkiye düşmanıdır . . NETTTCevap Yaz 5 6 Yayından Kaldır