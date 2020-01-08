: Ahmet Bulut: Eğer Arda Turan G.Saray'la anlaşırsa, bedava oynar

08.01.2020 09:18 | Son Güncelleme: 08.01.2020 09:32

Bonservisi Barcelona'da olan ve 2.5 yıldır Medipol Başakşehir'de forma giyen 33 yaşındaki oyuncunun sözleşmesi karşılıklı olarak feshedildi. Kulüpten yapılan açıklamada, "Arda, Başkanımız Sayın Göksel Gümüşdağ ile görüşerek kariyerinde yeni bir sayfa açmak adına kendisinden izin istedi. Gümüşdağ, Arda Turan'ın bu talebini uygun görüp olumlu yanıt verirken tecrübeli futbolcunun sözleşmesi karşılıklı anlaşılarak feshedildi" ifadeleri kullanıldı.

"FUTBOL OYNAYACAĞIM"

Futbolcunun menajeri Ahmet Bulut, "Arda Turan eğer Galatasaray'la anlaşırsa sezon sonuna kadar 1 lira bile almadan bedava oynar" dedi. Tecrübeli futbolcu ise şu ayrılık açıklamasını yaptı: "Başkanımız Göksel Gümüşdağ ile bir araya gelip kendisine kariyerimde yeni bir sayfa açmak istediğimi belirttim. Son derece yapıcı bir şekilde geçen görüşme sonrasında anlaşarak yollarımızı ayırdık. Yine en mutlu olduğum şeyi yapmaya; yani futbol oynamaya devam edeceğim."

İSPANYA'DA BEKLEYECEK

Bütün bunlar yaşanırken İtalyan muhabir Nicolo Schira, "Arda Turan, Barcelona'ya dönerek sezon sonuna kadar bekleyecek. Sezon sonunda sözleşmesi bitince Galatasaray'a transfer olacak" açıklamasını yaptı. Hatırlanacağı üzere Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, tecrübeli futbolcu için "Gündem dışı" yorumunu yaparken Teknik Direktör Fatih Terim, "Ben Başkan'ın yerinde olsam bu ifadeyi kullanmazdım" açıklamasını yapmış ve ortalık bir anda gerilmişti.

Haber Videosu