Trabzonspor Başkanı Ağaoğlu: Şampiyonluk söylemleri için çok erken

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, "Biz sadece bir maç kazandık. Şampiyonluk söylemleri için çok erken. Önümüzde Aytemiz Alanyaspor, Kayserispor, Fenerbahçe maçları var. 'Lig bitti şampiyon olduk' ben buna kesinlikle katılmıyorum. Lig devam ediyor" dedi.

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, bordo-mavili takımın sahasında 2-1'lik skorla galip geldiği İttifak Holding Konyaspor karşılaşması sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Ağaoğlu, "Konyaspor'u tebrik ediyorum. Gelmiş oldukları noktanın tesadüf olmadığını göstererek, gerçekten şampiyonluk mücadelesi veren bir takıma yakışır düzeyde mücadele ettiler. Anadolu futbolunun gelişmesinde katkısını olan kulüplerin öncülerinden olarak görüyorum ben Konyaspor'u, zaten lig sıralamasına bakarsak ilk 4 takım bu sene ekonomik, dar bütçeyle neler yapılabileceğini, nasıl bir performans sergileneceği konusunda eminim ki tüm ülkeye ders niteliğinde bir performans ortaya koydular. Bütün takımları tebrik ediyorum. En büyük tebrik hocamıza, oyuncularımıza ve büyük Trabzonspor taraftarına; uzun süredir böylesine coşkulu, taraftarın coşkulu olduğu bir maç izlememiştim. 90 dakika oyuncularımızla birlikte mücadeleyi bırakmadılar" diye konuştu.

Başkan Ağaoğlu, müsabaka sırasında tribünde kalp krizi sonucu yaşamını yitiren bordo mavili taraftar Eyüp Yusuf'a rahmet dileyerek, "Trabzonspor taraftarı çok farklı bir taraftar. Takımı için canını hiçe sayanların oluşturmuş olduğu bir taraftar kitlemiz var. Hayatını kaybeden kardeşimize Allah'tan rahmet diliyorum. Galibiyeti gölgede bıraktı. Üzüntümüz büyük" dedi.