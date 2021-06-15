Ahmet Ağaoğlu'nun, "2010-11'de şike yapılmıştır" ifadesine F.Bahçe'den çok sert yanıt geldi
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Ahmet Ağaoğlu'nun, "2010-11'de şike yapılmıştır" ifadesine F.Bahçe'den çok sert yanıt geldi

Haberler.com - Haberler | Spor

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'nun, "2010-11'de sportif suç işlenmiştir. Cezası da UEFA tarafından verilmiştir. Kesinleşmiş bir şike cezası vardır. CAS ve İsviçre Federal Mahkemesi onaylamıştır" açıklamasına F.Bahçe'den sert yanıt geldi. Sarı-Lacivertliler'den, "Ahmet Ağaoğlu'nun hain örgütün değirmenine su taşımasını şaşkınlıkla takip ettik" karşılığı verildi.

Fenerbahçe Kulübü bugün resmi internet sitesinden bir yazı yayınladı ve Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'nun açıklamalarına sert yanıt verdi. Sarı Lacivertliler açıklamada, "Trabzonspor Kulübü Başkanı Sayın Ahmet Ağaoğlu'nun, bu hain örgütün değirmenine su taşıyan açıklamalarını ise büyük bir şaşkınlıkla takip ettik." ifadelerine yer verdi.

İşte Fenerbahçe'den yapılan açıklama:

"HAKLILIĞIMIZ TESCİL EDİLMİŞTİR"

"Hain Fethullahçı Terör Örgütü'nün planlaması ve azmettirmesiyle Fenerbahçemize kurulan kumpas davasında mahkeme hükmünün açıklanmasıyla sanıkların aldığı binlerce yıllık cezaların, ülkemiz medyasının yanı sıra dünyanın önde gelen medya kuruluşlarında da geniş yer alması ve Kulübümüzün haklılığının tescil edilmesi herkesin malumudur.

4 Haziran 2021 günü, ilk günden beri duruşunu değiştirmeyen, büyük bir inançla kumpasın karşısında duran Fenerbahçemizin masumiyeti, Türk mahkemeleri tarafından toplumumuza ilan edilmiştir.

"HAİN ÖRGÜTÜN DEĞİRMENİNE SU TAŞIYOR"

Yargıtay süreci sonrası nihai kararın tebliğ edileceğini bilmekle birlikte Yüce Türk yargısının hainleri sevindirmeyeceğine dair inancımız tamdır.

Tüm bu gelişmelerin ışığında, toplum olarak FETÖ'nün her alanda ülkemize verdiği zararın karşısında yekvücut durmamız gereken bu süreçte, Trabzonspor Kulübü Başkanı Sayın Ahmet Ağaoğlu'nun, bu hain örgütün değirmenine su taşıyan açıklamalarını ise büyük bir şaşkınlıkla takip ettik.

"TOPLUMSAL SORUMLULUĞA UYGUN DAVRANMALI"

Ayrıca ülkemizin bağımsız yargısının kararlarını açıkça tanımayan ve uluslararası spor kuruluşlarını yüce Türk mahkemelerinin ve adaletin üstünde tutan bu açıklamalar oldukça kaygı verici ve itibar zedeleyicidir.

Kaldı ki Sayın Ağaoğlu'nun bahsettiği UEFA ve CAS kararları, sanıkların hüküm giydiği sahte deliller ve iftiralar ışığında hazırlanmış iddianame baz alınarak verilmek zorunda bırakılmıştır.

Fenerbahçe; 10.yılına sayılı günler kala hain kumpasın bu ayağına da vakti geldiğinde 'fener' tutacak ve hesap soracaktır.

Bu doğrultuda, ülkemizin güzide bir spor kulübünün başkanı olan Sayın Ahmet Ağaoğlu'nu, konumu gereği sahip olduğu etki alanıyla birlikte gelen toplumsal sorumluluğa uygun bir şekilde davranmaya davet ediyor;

Kendisinin, toplumu ve Türk futbolunun ihtiyacı olan birliği temelden sarsabilecek, devletimizin ve yargımızın güvenilirliğine zarar verecek kışkırtıcı söylemlerden kaçınmasını bekliyoruz."

AHMET AĞAOĞLU NE DEMİŞTİ?

Trabzonspor Kulübü Olağan Divan Genel Kurulu Toplantısı'nda dün açıklamalarda bulunan Ahmet Ağaoğlu şu sözleri kullanmıştı:

"Ülkede insanların hala anlamakta zorlandığı ya da anlamak istemediği bir şey var. Sportif ceza ile hukuk mahkemelerinin verdiği ceza farklıdır. Futbol maçı esnasında sert müdahale ile rakibin ayağını kırarsınız, 3-4 maç ceza alırsınız. Bu sportif cezadır. Sokakta birinin ayağını kırarsınız belki 3-5 yıl ceza alırsınız. 2010-11 yılında sportif suç işlenmiştir. Cezası da UEFA tarafından verilmiştir. İnsanlar hala anlamıyorsa UEFA'nın 2011 yılında yayınladığı bültene baksınlar. Bulmakta zorlanan varsa bende var, kendilerine veririm. Bu konunun Trabzonspor tarafından tartışılacak hiçbir tarafı yoktur. Kesinleşmiş bir şike vardır. Cezası da UEFA tarafından verilmiş, CAS ve İsviçre Federal Mahkemesi tarafından onaylanmıştır. Ceza tarafını konuşuyorlarsa o farklı bir şey."

Ahmet Ağaoğlu'nun, '2010-11'de şike yapılmıştır' ifadesine F.Bahçe'den çok sert yanıt geldi
Ahmet Ağaoğlu'nun, '2010-11'de şike yapılmıştır' ifadesine F.Bahçe'den çok sert yanıt geldi
Ahmet Ağaoğlu'nun, '2010-11'de şike yapılmıştır' ifadesine F.Bahçe'den çok sert yanıt geldi
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Ahmet Ağaoğlu'nun, "2010-11'de şike yapılmıştır" ifadesine F.Bahçe'den çok sert yanıt geldi - Haberler Spor
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