Ahlat Selçuklu Mezarlığı beyaza büründü

Bitlis'in Ahlat ilçesinde etkili olan kar yağışının ardından tarihi Selçuklu Meydan Mezarlığında kartpostallık görüntüler oluştu.

Unesco Dünya Kültür Mirası geçici listesinde yer alan dünyanın en büyük Türk İslam Mezarlığı olma özelliğine sahip Ahlat Selçuklu Meydan Mezarlığı'ndaki tarihi mezar taşlarının karla bütünleşmesi görenleri kendine hayran bırakıyor.

Anadolu'nun Orhun Abideleri olarak da nitelendirilen 210 dönümde kurulu alandaki mezar taşları üzerindeki yazılar, kabartmalar, nakış ve işlemeler, karla bütünleşince seyrine doyumsuz görüntüler ortaya çıkardı.

Boyları 4 metreye varan mezar taşlarının kahverengi tonları ve karın beyaz rengi kartpostallık manzaralar oluştururken, mezarlığı ziyaret eden gezgin ve fotoğrafçılarda ortaya çıkan eşsiz manzaraları fotoğraflıyor.

Ahlat Müze Müdürü Mikail Ercek, Selçuklu Meydan Mezarlığı'nın kışın kar yağışı ile birlikte ayrı bir güzelliğe büründüğünü belirterek, "Yaklaşık bir haftadır ilçemize aralıklarla kar yağıyor. Bu kar yağışı sonucunda özellikle tarihi alanlarımız çok güzel bir görünüme kavuşuyor. Tabi sanatın ve karın buluşması neticesinde hiç tanık olmadığımız manzaralar meydana geliyor. Gerek ziyaretçileri gerekse bizleri kendine adeta hayran bırakıyor. Bu anları fotoğraflamak ve arşivlerimize katmak için zaman zaman tarihi alanlarımızı geziyoruz ve güzel fotoğraflar çekiyoruz" dedi.

Mezarlığın karla bütünleşen güzelliğini görmek için gelen ziyaretçilerden İsmail Çapan ise, kar yağışıyla birlikte Ahlat'ta kartpostallık manzaralar oluştuğunu belirterek, "Gördüğünüz gibi mezar taşlarındaki görüntü çok güzel. Bende sabah erkenden geldim hem güzel manzarayı izledim hem de fotoğraf çektim" diye konuştu.