HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt

AHKİB'de Gürkan Tekin dönemi

Akdeniz İhracatçı Birlikleri'ne (AKİB) bağlı Akdeniz Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği'nde (AHKİB) 8 yıllık hizmet dönemini tamamlayan Yönetim Kurulu Başkanı Hayri Uğur, görevini Gürkan Tekin'e devretti.

AHKİB'de Gürkan Tekin dönemi
27.05.2020 10:21 | Son Güncelleme: 27.05.2020 10:24

Akdeniz İhracatçı Birlikleri'ne (AKİB) bağlı Akdeniz Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği'nde (AHKİB) 8 yıllık hizmet dönemini tamamlayan Yönetim Kurulu Başkanı Hayri Uğur, görevini Gürkan Tekin'e devretti.

Covid-19 salgını nedeniyle alınan sağlık tedbirleri kapsamında online gerçekleştirilen AHKİB toplantısında 2018 Nisan ayındaki seçimli genel kurulda Yönetim Kurulu Başkanı olarak güven tazeleyen Hayri Uğur, yasa gereği 8 yıllık hizmet süresinin sona ermesinden dolayı görevini, oy birliği ile yeni Yönetim Kurulu Başkanı seçilen Gürkan Tekin'e devretti. Son bir yıldır AKİB Koordinatör Başkanı olarak da hizmet veren Hayri Uğur, yeni AHKİB Yönetim Kurulu Başkanı Gürkan Tekin'e başarılar diledi. Uğur, geçen yıl 25,6 milyar dolarlık ihracat hacmine ulaşan Türk hazır giyim ve tekstil sektörlerinde 1 milyonu aşkın istihdam sağlandığını dile getirip, "Hazır giyim, konfeksiyon ve tekstil sektörlerinde yaklaşık 2,2 milyar dolar ihracat gerçekleştiren bölgemizin dünya pazarlarında daha etkin olması için yürüttüğümüz çalışmalarda bizlere destek olan her bir üyemize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. AHKİB'in bundan sonraki yıllarda da etkin ve saygın kurumsal kimliğiyle yürüteceği hizmetlerle Türkiye'nin kalkınmasına büyük katkılar sunacağına inanıyorum" diye konuştu.

Hayri Uğur'a, hazır giyim ve konfeksiyon sektörüne uzun yıllardır vermiş olduğu hizmetlerden dolayı teşekkür eden Başkan Gürkan Tekin, bundan sonraki süreçte de AHKİB Onursal Başkanı seçilen Hayri Uğur'un bilgi ve tecrübelerinden istifade etmeye devam edeceklerini kaydetti. Korona virüs salgını nedeniyle üretim ve ihracat pazarlarında ciddi sıkıntılar yaşandığını belirten AHKİB Başkanı Tekin, pandeminin etkisiyle 2020'nin ilk dört ayında Türkiye genelinde hazır giyim ve konfeksiyon firmalarının ihracat pazarlarında yüzde 20,1 azalışla 4,8 milyar dolar ihracat gerçekleştirdiğine dikkat çekti. Alınan teşvik ve tedbirlere ilave olarak ihracatçı firmaların yeni teşviklerle desteklenmesine, lojistik maliyetlerinin azaltılmasına yönelik ek desteklere de ihtiyaç duyulduğunu vurguladı.

Kaliteli kumaş, zengin aksesuar ve insan gücü açısından Türkiye'nin dünya pazarlarında avantajlı bir konumda olduğunu belirten Gürkan Tekin, Covid-19 salgınının kontrol altına alınmasının ardından normalleşme döneminin eylül ayından itibaren hızlanacağını, şimdiden siparişlerin gelmeye başladığını kaydetti. Pandemi döneminde iletişim teknolojilerini en verimli şekilde kullanarak ihracat pazarlarında daha etkin olmaya gayret gösterdiklerini, ithalatçı firmalarla görüşmelerin hız kazandığını söyleyen Başkan Tekin, şunları söyledi:

"Covid-19 salgını, tüm dünya ülkelerine tek tedarik merkezi yerine elverişli coğrafyalarda farklı tedarik merkezlerinin oluşturulması gerektiğini, küresel kriz anında üretimin ve tedarik sürecinin devam etmesinin önemini öğretti. Dünya moda devlerinin, yeni normalde artık siparişlerini Çin ve Uzak Doğu ülkeleri yerine Türkiye başta olmak üzere, Fas, Mısır ve Cezayir gibi ülkelere kaydırmaya başladığını görüyoruz. Önümüzdeki süreçte kaliteli ve seri üretim ile hızlı teslimat gücümüz bu fırsatları değerlendirmemizde bizlere ciddi avantajlar getirecek ve Türkiye'nin çok daha fazla öne çıkmasını sağlayacaktır. Sonbahara girilmesiyle beraber Türk hazır giyim ve konfeksiyon sektörümüzün önünün ciddi şekilde açılacağına ve gelecek yıllarda bugünkünden çok daha fazla ihracata imza atacağımıza inanıyorum." - MERSİN

Kaynak: İHA

Ekonomi Manşet

Haberler

Yaş hali 60 lira olan ancak işlenmiş toz hali 1.000 liraya kadar çıkan salepte hasat sürüyor Ekonomi
Yaş hali 60 lira olan ancak işlenmiş toz hali 1.000 liraya kadar çıkan salepte hasat sürüyor
Abdülhamid'in rüyası olan Filyos Projesi, Zonguldak'ta hızla yükseliyor! 12 bin kişiye istihdam sağlayacak Ekonomi
Abdülhamid'in rüyası olan Filyos Projesi, Zonguldak'ta hızla yükseliyor! 12 bin kişiye istihdam sağlayacak
Brent petrolün varili 35,66 dolardan işlem görüyor Ekonomi
Brent petrolün varili 35,66 dolardan işlem görüyor
Koronavirüs nedeniyle ara verilen YHT seferleri perşembe günü başlıyor Ekonomi
Koronavirüs nedeniyle ara verilen YHT seferleri perşembe günü başlıyor
Dünya gıda ticaretine yön veren Türk iş insanı Hakan Bahçeci hayatını kaybetti Ekonomi
Dünya gıda ticaretine yön veren Türk iş insanı Hakan Bahçeci hayatını kaybetti
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, bayramda sorun yaşayan GSM operatörleriyle ilgili açıklama yaptı Ekonomi
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, bayramda sorun yaşayan GSM operatörleriyle ilgili açıklama yaptı
Formula 1'in araç üreticilerinden McLaren, salgın nedeniyle 1200 kişiyi işten çıkaracak
Formula 1'in araç üreticilerinden McLaren, salgın nedeniyle 1200 kişiyi işten çıkaracak
THY uçuşlardaki koronavirüs önlemlerini tek tek sıraladı
THY uçuşlardaki koronavirüs önlemlerini tek tek sıraladı
4 büyük otobüs firması, 'Mola bitti' diyerek seferlerin başlayacağı tarihi duyurdu
4 büyük otobüs firması, "Mola bitti" diyerek seferlerin başlayacağı tarihi duyurdu
Türk havacılık şirketi SunExpress, 4 Haziran'da iç hat uçuşlarına başlıyor
Türk havacılık şirketi SunExpress, 4 Haziran'da iç hat uçuşlarına başlıyor
YHT bileti alırken HES kodu 'Seyahat İzin Belgesi' yerine sayılmayacak
YHT bileti alırken HES kodu "Seyahat İzin Belgesi" yerine sayılmayacak
Ünlü ekonomist Nouriel Roubini koronavirüsün yarattığı ekonomik krizi değerlendirdi: En az 10 yıl sürecek
Ünlü ekonomist Nouriel Roubini koronavirüsün yarattığı ekonomik krizi değerlendirdi: En az 10 yıl sürecek
Dolar uluslararası piyasalarda 6,81 seviyesinden işlem görüyor
Dolar uluslararası piyasalarda 6,81 seviyesinden işlem görüyor
Haftaya düşüşle başlayan altının gram fiyatı 379 liradan işlem görüyor
Haftaya düşüşle başlayan altının gram fiyatı 379 liradan işlem görüyor
Hollanda'nın ünlü sanat oteli Art Hotel Spaander koronavirüs nedeniyle iflas etti
Hollanda'nın ünlü sanat oteli Art Hotel Spaander koronavirüs nedeniyle iflas etti
Koronavirüs krizini fırsata çeviren Japon firma düğmeye basma çubuğu üretti
Koronavirüs krizini fırsata çeviren Japon firma düğmeye basma çubuğu üretti
Vücuttaki ölü hücreleri yenileyen arı sütünün gramı 8 TL, kilosu ise 8 bin TL'den satılıyor
Vücuttaki ölü hücreleri yenileyen arı sütünün gramı 8 TL, kilosu ise 8 bin TL'den satılıyor
Normalleşme adımları kapsamında hava ve demir yolu ulaşımında biletler satışa çıktı
Normalleşme adımları kapsamında hava ve demir yolu ulaşımında biletler satışa çıktı
26 ilde yapılan ankete göre korona döneminde vatandaşların yüzde 50'sinin geliri azaldı
26 ilde yapılan ankete göre korona döneminde vatandaşların yüzde 50'sinin geliri azaldı
Türkiye'nin salça ihracatı koronavirüs sürecinde yüzde 45 artarak 67 milyon dolara yükseldi
Türkiye'nin salça ihracatı koronavirüs sürecinde yüzde 45 artarak 67 milyon dolara yükseldi
Sağlık turizminden 2023 yılında 40 milyar dolar gelir bekleniyor
Sağlık turizminden 2023 yılında 40 milyar dolar gelir bekleniyor
Antalyalı çiftçiler Türkiye'nin sebze ve meyve ihtiyacını karşılamak için bayramı seralarda geçiriyor
Antalyalı çiftçiler Türkiye'nin sebze ve meyve ihtiyacını karşılamak için bayramı seralarda geçiriyor
Yardım taleplerini askıya alan İBB yönetimi, AK Parti ve MHP'yi sorumlu tuttu
Yardım taleplerini askıya alan İBB yönetimi, AK Parti ve MHP'yi sorumlu tuttu
Muğla'da yapımı devam eden Girme Barajı, ekonomiye yıllık 32 milyon lira katkı sağlayacak
Muğla'da yapımı devam eden Girme Barajı, ekonomiye yıllık 32 milyon lira katkı sağlayacak
Girişe kapatılan Konyaaltı Sahili, yaz sezonuna 'sosyal mesafeli' şekilde hazırlanıyor
Girişe kapatılan Konyaaltı Sahili, yaz sezonuna "sosyal mesafeli" şekilde hazırlanıyor
Trafik sigortasında aylık olarak yapılan fiyat artışı yarı yarıya düşürüldü
Trafik sigortasında aylık olarak yapılan fiyat artışı yarı yarıya düşürüldü
Döviz alımlarında vergi 5 kat arttı: Her 100 dolarda, 1 dolar vergi vereceğiz
Döviz alımlarında vergi 5 kat arttı: Her 100 dolarda, 1 dolar vergi vereceğiz
Hollanda'daki dünyaca ünlü sanat oteli koronavirüs nedeniyle iflas etti
Hollanda'daki dünyaca ünlü sanat oteli koronavirüs nedeniyle iflas etti
Türkiye'nin ilk taarruzi insansız hava aracı Akıncı'nın yapım aşaması yayınlanan belgeselle anlatıldı
Türkiye'nin ilk taarruzi insansız hava aracı Akıncı'nın yapım aşaması yayınlanan belgeselle anlatıldı
Bu bayram baklava ve şeker sektörünün işleri yüzde 70 düştü
Bu bayram baklava ve şeker sektörünün işleri yüzde 70 düştü
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Naci Bostancı Ahmet Davutoğlu Mevlüt Çavuşoğlu Adil Karaismailoğlu Temel Karamollaoğlu
Magazin Ezgi Mola Türkan Şoray Murat Dalkılıç Bergüzar Korel
Spor Arda Turan Ersun Yanal Emre Belözoğlu Cristiano Ronaldo Robert Prosinecki
Daha Fazla Bursa Ak Parti Türk Lirası Kemal Kılıçdaroğlu
Şu an buradasınız: AHKİB'de Gürkan Tekin dönemi - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.5.2020 10:24:32. #1.15#
title