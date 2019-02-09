Ahıskalı Türklerinin 74 Yıldır Hak Arayışı

Merkezi İstanbul'da olan Dünya Ahıska Türkleri Birliği (DATÜB) Başkanı Ziyatdin Kassanov, dünyanın 9 ülkesinde yaşayan Ahıskalı Türklerinin haklarının geri kazandırılması amacıyla sürdürdükleri davadan vazgeçmeyeceklerini belirtti.

Kassanov, Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'teki Ulusal Kütüphanesi'nin bünyesindeki Kırgızistan-Türkiye Cengiz Aytmatov Kültür Merkezi'nde Ahıskalı Türkleri ile bir araya gelerek, Ahıska Türklerinin vatana geri dönüş ve hak arayışı mücadelesi ve bu konuda yapılan çalışmaları hakkında bilgi verdi.

DATÜB'ün, dünyadaki 550 bin Ahıskalı Türkü'nün birbirleriyle dayanışmalarını sağlayarak sorunları ile ilgilenmek ve destek olmak en büyük amaçlarından biri olduğunu anlatan Kassanov, Sovyetler Birliği rejimi tarafından sürülen onlarca halklardan sadece Ahıskalı Türklerinin vatana dönüş hakkını hala kavuşamadığını dile getirdi.

Kassanov, Gürcistan'a geri dönüş ve hakların iadesi konusunda uluslararası toplum nezdinde çalışmaların devam ettiğini belirterek, Strazburg'da bir araya geldikleri Gürcistan delegasyonuyla mutabık kaldıkları konuları tekrar görüşmek için 10 Şubat'tan sonra Gürcistan'da ilgili devlet yetkilileri tarafından kabul edileceklerini söyledi.

"Davamızdan vazgeçmeyeceğiz"

Ahıskalıların dönüş ve hak arayışı konusunda karşılaştıkları engellerden dolayı Gürcistan'ı sorumlu tutan Kassanov, Gürcistan'ın 10-15 yıl önce Ahıskalılar için çıkardığı yasanın 2012 yılından bu yana yürürlükte olmadığını anımsatarak, "Gürcistan, Ahıskalılar için yeni bir yasa çıkarmalıdır. Bu yasa sınırsız ve şartsız olmalıdır. Biz dönüş statüsü istiyoruz. Başka bir şey de istemiyoruz. Bizim haklarımız geri iade edilmeli. İnşallah, milletimizin desteği ile bu yolda sonuna kadar yürüyeceğiz. Ahıskalı Türklerinin haklarının geri kazandırılması amacıyla sürdürdüğümüz davadan vazgeçmeyeceğiz." diye konuştu.

Kassanov, Ahıskalıların göçle meşgul olmaması gerektiğini belirterek, şöyle konuştu:

"Biz her zaman göçü düşünürsek, bugün Gürcistan, yarın Türkiye, öbür gün Amerika, yaşadığımız ülkelerde başarılı olamayız. Asla büyük görevlere gelemeyiz. Ne iş adamı olabiliriz. ne meclis üyesi olabiliriz, ne politikacı olabiliriz, ne devlet memuru olabiliriz. Bu topraklar da ata babalarımızın yurdudur. Allah'a şükürler, arkamızda Türkiye Cumhuriyeti devleti var."

Gürcistan'ın Ahıskalılara yönelik göç statüsü ve hak iadesi konusunda çıkaracağı yasanın Ahıskalıların Gürcistan'a göç etmesine sebep olmayacağı görüşünde olduğunu belirten Kassanov, Ahıskalıların yaşadıkları ülkelerde rahatını bozmak istemediklerinin bilindiğini kaydetti.

Ahıskalıları hiçbir yere götüme peşinde olmadığının altını çizen Kassanov, "Açıkça söylüyorum. Yaşadığınız yerde yaşayın. Buradaki imkanları değerlendirin. Tam tersine burada güçlü olun. Burada para kazanın. Bu devlete, millete ve ailenize faydalı olun. O zaman bütün dünya zaten size açık olacaktır. Biz istiyoruz ki, atalarımızın hakkı yerde kalmasın. Bizim hakkımız ve hukukumuz kalmasın. O haklara sahip olduktan sonra giden de sağ olsun, gitmeyen de sağ olsun. İnşallah, bu hakları medeni bir şekilde geri kazanacağız." ifadesini kullandı.

Ahıskalı Türkler

Sovyet Birliği lideri Stalin, 14 Kasım 1944'te ani bir operasyonla 100 bine yakın Ahıska Türkü'nü, ana vatanları olan Gürcistan'ın Ahıska bölgesindeki evlerinden zorla çıkartarak trenlerle Kazakistan, Kırgızistan ve Özbekistan'a sürmüştü.

Orta Asya'ya yerleştirilen "Osmanlı Türkleri" olarak da bilinen Ahıskalı Türklerin, bulundukları yerden ayrılmalarına ve yakınlarını ziyaret etmelerine 1956'ya kadar yasaklandı.

Stalin'in ölümünden sonra Türklerin, Ahıska'ya dönmek için yaptığı girişimler sonuç vermedi.

Sürgünden sonra geri dönmesine izin verilmeyen ve Sovyetler Birliği'nde kimliğinde Türk ifadesi bulunan tek halk olan Ahıska Türkleri, Gürcistan hükümeti, Ahıskalı Türklerin geri dönmelerine izin vermek için çıkardığı bir yasada türlü engellerle dolu olmasından dolayı faydalanmamıştı.

Kaynak: AA