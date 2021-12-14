Ağzıyla kuş da tutsa, tüm maçları kazansa da kalamaz! Vitor Pereira dönemi bitti - Haberler Spor
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Ağzıyla kuş da tutsa, tüm maçları kazansa da kalamaz! Vitor Pereira dönemi bitti

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Fenerbahçe'de Vitor Pereira'nın akıbeti belli oldu. Pereira'nın, Beşiktaş derbisi de dahil kalan maçları kazansa da gönderileceği iddia edildi. Portekizli hocanın yerini almak isteyen kariyerli bir yabancı hoca olduğu belirtildi.

Fenerbahçe'ye dönüşü şaşkınlık yaratan ancak sezona iyi bir giriş yaptığı için camiayı umutlandıran Vitor Pereira, Gaziantep FK yenilgisi sonrası bir kez daha topun ağzında. Kamuoyu, Portekizli teknik adamla devam edilip edilmeyeceğini merak ediyor.

Ağzıyla kuş da tutsa, tüm maçları kazansa da kalamaz! Vitor Pereira dönemi bitti

Fenerbahçe yönetimi, Karagümrük'ten Farioli ile görüşüldüğü iddialarına bir yalanlama ihtiyacı duymamıştı.

Ağzıyla kuş da tutsa, tüm maçları kazansa da kalamaz! Vitor Pereira dönemi bitti

Gaziantep karşısında skoru 1-1'e getiren golü atan Mesut Özil'in sevinci de Pereira ile köprüleri attığı şeklinde yorumlandı. Özil, kollarını açarak bekleyen Pereira'yı pas geçip takım arkadaşlarıyla attığı golü kutladı. Bu hareket de "Özil, Pereira'yı sildi" yorumlarına neden oldu.

Ağzıyla kuş da tutsa, tüm maçları kazansa da kalamaz! Vitor Pereira dönemi bitti

Ajansspor'dan Aygün Özipek'in haberine göre; Beşiktaş derbisi Vitor Pereira'nın kaderini değiştirmeyecek. Pereira, derbi kazanılsa dahi gönderilecek. Portekizli teknik adamın ikinci Fenerbahçe macerası devre arasında son bulacak.

Ağzıyla kuş da tutsa, tüm maçları kazansa da kalamaz! Vitor Pereira dönemi bitti

Fenerbahçe'nin düşündüğü isim ise Slaven Bilic. Hırvat hoca Çin'den ayrılıyor. Bir dönem Beşiktaş'ı çalıştıran Bilic'in Fenerbahçe'de görev yapmaya istekli olduğu ifade edildi. Fanatik muhabiri Gökmen Özcan da Aygün Özipek gibi Fenerbahçe'nin Bilic'le görüştüğünü yazdı.

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