Ağustos'ta fiyatı en çok artan ürün olan salatalık 4 liradan alıcı buluyor

Ağustos ayında İstanbul'da fiyatı en çok artan ürün yüzde 56,30'lık yükselişle salatalık oldu.

Ağustos ayında İstanbul'da fiyatı en çok artan ürün yüzde 56,30'lık yükselişle salatalık oldu. Pazarcı esnafı, salatalığın zamlanmasının sebebini sera üretiminin olmasından kaynaklandığını söylüyor. Geçen hafta 8 TL'den satılan salatalığın şimdi 4 TL'den satıldığını belirtiyorlar.

Türkiye'de Ağustos ayında fiyatı en çok artan ürünler arasında salatalık, kabak ve limon yer aldı. Pazarcı esnafları salatalığın zam şampiyonu olmasının sera üretimi olduğunu söyleyerek, tarla salatalığını 4 TL'den sattıklarını söylüyor. Limon ve kabak fiyatlarının da gerilediğini vurgulayan pazarcılar, "Geçtiğimiz ay kabak 10 TL'den satıyorduk şimdi 4-5 TL'den satıyoruz. Limon ise 10 TL'den 5 TL'ye düştü" dedi.

"GEÇEN HAFTA 8 TL'DEN SATIYORDUK ŞİMDİ İSE 4 TL'DEN SATIYORUZ"

Salatalığın sera olduğundan dolayı geçen ay zam şampiyonu olduğunu ifade eden pazarcı Yiğit Tekin, "Şimdi ise tarla salatalığı satıyoruz ve fiyatlar düştü. Geçen hafta 8 TL'den satıyorduk şimdi ise 4 TL'den satıyoruz. Tekrar seraya döndüğü zaman ise gene fiyatlar yükselecektir. Bu tarz zamlanmalarda en çok aracılar kazanıyor. Serbest piyasa buna düzenleme gelmesi gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Kabak fiyatlarına da değinen Tekin, "Kabak artık az üretiliyor. Pazarda fazla talep görmüyor. Fiyatları ise geçen ay 10 TL'ye kadar çıktı. Şimdi ise 4-5 TL arasında satıyoruz" dedi.

"ÖNÜMÜZDE Kİ GÜNLERDE LİMON FİYATLARINDA 5 TL DAHA GERİLEYEBİLİR"

Ağustos ayında limon fiyatlarının yüksek olmasına değinen pazarcı Turan Yusufoğlu, "Sebebi ise yeni toplanan limon yoktu daha önceden toplanan limon vardı. Talep de çok olunca fiyatlar tavan yaptı. Şimdi ise limon fiyatları düşüşe geçti. Bir hafta önce halden kilosunu 10 ile 11 TL arasında alıyorduk şimdi ise 8 TL'ye kadar düştü. Önümüzde ki günlerde limon fiyatlarında 5 TL daha gerileyebilir" şeklinde konuştu.

(Uğur Çetin - Furkan Serttaş/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı