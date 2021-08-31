Ağrı'da kızıla boyanan gökyüzü mest etti
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Ağrı'da kızıla boyanan gökyüzü mest etti

İhlas Haber Ajansı / Merve Gökbakan - Haberler | Güncel

Ağrı'da kızıla boyanan gökyüzü mest etti Ağrı'da gün batımı sırasında kızıla bürünen gökyüzü manzarasıyla görenleri hayran bıraktı.

Ağrı'da kızıla boyanan gökyüzü mest etti

AĞRI - Ağrı'da gün batımı sırasında kızıla bürünen gökyüzü manzarasıyla görenleri hayran bıraktı.

Ağrı'nın merkeze bağlı Küpkıran Mahallesi'nde bulunan Küpkıran Tepesi ve Murat Nehri'nde, gün batımıyla birlikte kızıla bürünen gökyüzü görsel şölen sundu. Kimi çocuklar bulutların arasından yansıyan güneş ışınlarının altında Murat Nehri'ne girip serinlerken kimi çocuklarda Küpkıran tepesinde el ele tutuşup oyunlar oynadı. Eşsiz manzarasıyla kendine hayran bırakan gün batımını izleyenler ise, fotoğraf çekerek güzel anları ölümsüzleştirdi.

Arkadaşlarıyla beraber serinlemek için Murat Nehri'ne geldiğini söyleyen Berat Doğan, "Van'dan Ağrı'ya seyahat için geldim. Gün batımı çok güzeldi fotoğraf çektik. Bugün çok sıcaktı bizde arkadaşlarla beraber Murat Nehri'ne geldik girdik. Su çok serin ve güzeldi. Manzara da çok güzeldi." şeklinde konuştu.

Ağrı'da kızıla boyanan gökyüzü mest etti
Ağrı'da kızıla boyanan gökyüzü mest etti
Ağrı'da kızıla boyanan gökyüzü mest etti
Ağrı'da kızıla boyanan gökyüzü mest etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Merve Gökbakan

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