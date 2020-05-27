Ağrı'da darbeler darağacına çekildi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Ağrı'da darbeler darağacına çekildi

Ağrı'da darbeler darağacına çekildiAĞRI'da, 27 Mayıs 1960 darbesi ile idam edilen dönemin başbakanı Adnan Menderes ve arkadaşları için darbenin 60'ıncı yıl dönümünde meydana darağacı kurularak anma programı düzenlendi.

Ağrı'da darbeler darağacına çekildi
27.05.2020 16:14 | Son Güncelleme: 27.05.2020 16:14

Ağrı'da darbeler darağacına çekildi

AĞRI'da, 27 Mayıs 1960 darbesi ile idam edilen dönemin başbakanı Adnan Menderes ve arkadaşları için darbenin 60'ıncı yıl dönümünde meydana darağacı kurularak anma programı düzenlendi.

Ağrı Belediye binası önündeki törende vatandaşlar, 'Halkın darağaçlarında liderler değil, darbeler asılır' yazılı pankartlar açarak darbeleri kınadı. Meydanda temsili olarak kurulan darağaçlarına, 27 Mayıs 1960, 12 Eylül 1980 ve 15 Temmuz 2016 darbe girişimlerinin yazılı olduğu pankartlar asıldı. Programda, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından konuşan Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, "Bugün 27 Mayıs. Bugün, idama götürülürken bile beyefendi terbiyesini bozmayan ve son sözü Allah olan, milli ve yerli bir devlet adamının katledilmesinin yıl dönümü. Bugün, kendisine darbe olacak diye ikazda bulunan arkadaşının kolundan tutarak pencerenin önüne götürüp, nöbet tutan askerleri göstererek, 'şu Mehmetçikler başbakanlarının gece 01'e kadar çalıştığını, sabahın 7'sinde tekrar çalışmak için geldiğini görüyorlar. Bunlar mı bana darbe yapacaklar?' diye soracak kadar ordusuna güvenen tertemiz halk iradesinin gasp edildiği gün. Bugün, cuntanın darbe niyetini gördükten sonra son arzusu Konya'ya Hz Mevlana'ya gitme arzusu olan Abdülhamid Han'ın yalnızlığını yaşayan vakur, Müslüman bir devlet büyüğümüzün şahsında milletimize prangalar vurulmuş bir günün tarihidir. Bugün, milli iradenin, demokrasinin ve Anadolu değerlerinin Yassıada'da postallar altında çiğnetildiği gündür. Bugün, sizlere bunları söylerken Yassıada restore edilip Demokrasi ve Özgürlük Adası olarak açılışının yapıldığı gündür. Bugün, 15 Temmuz hain darbe girişimini ayakları altına aldırıp çiğnettiren, cennet mekan Abdülhamid Han'ın hayallerinin elçisi, Menderes ve arkadaşlarının yol arkadaşı halk iradesinin temsilcisi büyük Türkiye'nin Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın belediyede başkanı olarak, hüznü ve gururu aynı anda yaşadığım gündür. Onlar 60 yıl önce milletin adamlarını düzmece mahkemelerinde mahküm edip astılar. Biz millet olarak vicdanlarımızda mahkum ettiğimiz darbecilerin darbelerini bugün Ağrı Belediyesi'nin önünde astık. Umarım bu yeni darbe heveslilerine ders olur" diye konuştu.

Tören, darbelerin yazılığı olduğu pankartların darağaçlarına asılmasıyla ile sona erdi.

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

Haberler

Maske kumaşı karaborsaya düştü, fiyat 2 dolardan 45 dolara fırladı Haber
Maske kumaşı karaborsaya düştü, fiyat 2 dolardan 45 dolara fırladı
ABD'deki genel müdürlüğü bırakıp Karadeniz somonu yetiştirmeye başladı, şimdi yılda 500 milyon lira kazanıyor Haber
ABD'deki genel müdürlüğü bırakıp Karadeniz somonu yetiştirmeye başladı, şimdi yılda 500 milyon lira kazanıyor
30-31 Mayıs'ta sokağa çıkma yasağı uygulanacak mı? Gözler kabine toplantısında Haber
30-31 Mayıs'ta sokağa çıkma yasağı uygulanacak mı? Gözler kabine toplantısında
George Floyd'un polis tarafından öldürülmesine LeBron James'ten çok sert tepki: Şimdi anlıyor musun? Haber
George Floyd'un polis tarafından öldürülmesine LeBron James'ten çok sert tepki: Şimdi anlıyor musun?
Yaş hali 60 lira olan ancak işlenmiş toz hali 1.000 liraya kadar çıkan salepte hasat sürüyor Haber
Yaş hali 60 lira olan ancak işlenmiş toz hali 1.000 liraya kadar çıkan salepte hasat sürüyor
Belgesellere taş çıkartan görüntü! Yılanın balık avı kameraya yansıdı Haber
Belgesellere taş çıkartan görüntü! Yılanın balık avı kameraya yansıdı
CHP'li meclis üyesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaretten gözaltına alındı
CHP'li meclis üyesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaretten gözaltına alındı
15 ilde uygulanan seyahat yasağı 3 Haziran'da bitecek; park, bahçe vb. alanlar maske zorunluluğu ile yeniden açılacak
15 ilde uygulanan seyahat yasağı 3 Haziran'da bitecek; park, bahçe vb. alanlar maske zorunluluğu ile yeniden...
Davutoğlu, Bahçeli'yi Cumhurbaşkanı Erdoğan'a şikayet etti: Sessiz kalmamalı
Davutoğlu, Bahçeli'yi Cumhurbaşkanı Erdoğan'a şikayet etti: Sessiz kalmamalı
Ukrayna'da Türk turistler, 'en cömert turist' seçildi
Ukrayna'da Türk turistler, "en cömert turist" seçildi
Dolar, yakın gelecekte tarih mi olacak? Uzman isim, ABD'li analistlerin raporunu yorumladı
Dolar, yakın gelecekte tarih mi olacak? Uzman isim, ABD'li analistlerin raporunu yorumladı
Genç kızlar sokak ortasında birbirlerine girdi, mahalleli camlara döküldü
Genç kızlar sokak ortasında birbirlerine girdi, mahalleli camlara döküldü
Oyuncu Pelin Ermiş, mini şortlu pozlarıyla yeni imajını gözler önüne serdi
Oyuncu Pelin Ermiş, mini şortlu pozlarıyla yeni imajını gözler önüne serdi
İlginç anma töreni! Bu kez darağacına darbeler asıldı
İlginç anma töreni! Bu kez darağacına darbeler asıldı
Alzheimer hastası yaşlı adam av tüfeği ile oğlunu öldürdü, eşini yaraladı
Alzheimer hastası yaşlı adam av tüfeği ile oğlunu öldürdü, eşini yaraladı
İBB Sözcüsü Murat Ongun hata yaptığını itiraf etti: Bir duraktan 47 kişinin bindiği bilgisi doğru değil
İBB Sözcüsü Murat Ongun hata yaptığını itiraf etti: Bir duraktan 47 kişinin bindiği bilgisi doğru değil
Son Dakika: ABD'de koronavirüs salgınında yaşamını yitirenlerin sayısı 100 bini aştı
Son Dakika: ABD'de koronavirüs salgınında yaşamını yitirenlerin sayısı 100 bini aştı
Son Dakika: 81 ilde uygulanan sokağa çıkma yasağında kısıtlamaya uymayan 47 bin 831 kişiye ceza kesildi
Son Dakika: 81 ilde uygulanan sokağa çıkma yasağında kısıtlamaya uymayan 47 bin 831 kişiye ceza kesildi
Rus gazeteciden dans etmesini isteyen Cüneyt Özdemir, 'Altımda bir şey yok' cevabıyla kahkahaya boğuldu
Rus gazeteciden dans etmesini isteyen Cüneyt Özdemir, "Altımda bir şey yok" cevabıyla kahkahaya boğuldu
Bilim Kurulu Üyesi Özkan: Tedbirlere uyulursa düğün salonları 11 Temmuz'dan sonra açılır
Bilim Kurulu Üyesi Özkan: Tedbirlere uyulursa düğün salonları 11 Temmuz'dan sonra açılır
Kaliforniya Valisi, Türk diplomatı şehit eden Ermeni kökenli teröristin şartlı tahliyesini reddetti
Kaliforniya Valisi, Türk diplomatı şehit eden Ermeni kökenli teröristin şartlı tahliyesini reddetti
İthal karpuz için ton başına alınan verginin 75 dolardan 300 dolara çıkartılması üreticileri sevindirdi
İthal karpuz için ton başına alınan verginin 75 dolardan 300 dolara çıkartılması üreticileri sevindirdi
Koronavirüs, çekirge istilası, şimdi de katil arı! Bir ilimizde daha ortaya çıktılar
Koronavirüs, çekirge istilası, şimdi de katil arı! Bir ilimizde daha ortaya çıktılar
Ünlü ilahiyatçı yazar Mürşit Kavurmacı evinin yakınlarında ölü olarak bulundu
Ünlü ilahiyatçı yazar Mürşit Kavurmacı evinin yakınlarında ölü olarak bulundu
Anketlerde Erdoğan'a rakip olan İmamoğlu'na açıkça soruldu: Cumhurbaşkanı adayı olacak mısınız?
Anketlerde Erdoğan'a rakip olan İmamoğlu'na açıkça soruldu: Cumhurbaşkanı adayı olacak mısınız?
Bakan Koca, yasak kalkmadan dakikalar önce yaptığı paylaşımla vatandaşları uyardı
Bakan Koca, yasak kalkmadan dakikalar önce yaptığı paylaşımla vatandaşları uyardı
Türkiye'nin Maldivler'ini korona vurdu! Milyonlarca turist ağırlarken şimdilerde ıssız bir ada
Türkiye'nin Maldivler'ini korona vurdu! Milyonlarca turist ağırlarken şimdilerde ıssız bir ada
Son Dakika: Tweetlerine uyarı gelen Trump, ABD'de sosyal medya platformlarını kapatmakla tehdit etti
Son Dakika: Tweetlerine uyarı gelen Trump, ABD'de sosyal medya platformlarını kapatmakla tehdit etti
Aylar sonra bir araya gelen Erdoğan ve Bahçeli, birlikte yolculuk etti
Aylar sonra bir araya gelen Erdoğan ve Bahçeli, birlikte yolculuk etti
Taciz iddiasıyla karı-koca tarafından öldüresiye dövülen adam cinsel organının tekmelendiğini söyledi
Taciz iddiasıyla karı-koca tarafından öldüresiye dövülen adam cinsel organının tekmelendiğini söyledi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ali Babacan Tolga Turgut Süleyman Soylu Bülent Kuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ali Uğur Ezgi Mola Özkan Uğur Acun Ilıcalı
Spor Fatih Terim Nihat Özdemir Sergen Yalçın Ahmet Ağaoğlu Malcolm Thomas
Daha Fazla Su Bursa Instagram Cep Telefonu
Şu an buradasınız: Ağrı'da darbeler darağacına çekildi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.5.2020 16:17:53. #1.14#
title