Son dakika haberleri! Çocuklar, rüzgarın etkisiyle direğin yarısına inen Türk bayrağını göndere çekti
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Son dakika haberleri! Çocuklar, rüzgarın etkisiyle direğin yarısına inen Türk bayrağını göndere çekti

Anadolu Ajansı / Abdullah Söylemez - Haberler | Güncel

Son dakika gelişmesine göre Ağrı'nın Diyadin ilçesinde bir köyde okulun direğine asılı Türk bayrağının rüzgarın etkisiyle yarıya kadar indiğini fark eden çocuğun, bayrağı göndere çekmesi güvenlik kameralarına yansıdı.

Ağrı'nın Diyadin ilçesinde bir köyde okulun direğine asılı Türk bayrağının rüzgarın etkisiyle yarıya kadar indiğini fark eden çocuğun, bayrağı göndere çekmesi güvenlik kameralarına yansıdı.

İlçeye bağlı Hacıhalit köyünde yaşayan 15 yaşındaki Mert Yeşil, çarşamba günü akşam saatlerinde merada otlayan koyunlarını eve getirmek için dışarıya çıktı.

Geçen yıl mezun olduğu okulunun bahçesinde bayrak direğinde asılı Türk bayrağının rüzgarın etkisiyle yarıya kadar indiğini fark eden Yeşil, duruma kayıtsız kalmadı.

Yolunu değiştirip okulun bahçesine giren Yeşil, Türk bayrağını, göndere çektikten sonra ayrıldı.

"Tüylerimizi diken diken eden görüntü"

Ağrı Güzel Sanatlar Lisesi 9. sınıf öğrencisi Mert'in, okulun bahçesine girişi ve bayrağı göndere çekmesi okulun güvenlik kameralarına yansıdı.

Okulun sosyal medya hesabı Twitter'dan yapılan paylaşımda, "Koyunlarını getirmeye giden öğrencimiz bayrağın rüzgarın etkisiyle gönderde yarı çekili olduğunu görüyor ve bizim tüylerimizi diken diken eden bu görüntü ortaya çıkıyor. Bayrak aşkımız hiç bitmesin, gününüz kutlu olsun çocuklar." ifadesi kullanıldı.

Son dakika haberleri! Çocuklar, rüzgarın etkisiyle direğin yarısına inen Türk bayrağını göndere çekti
Son dakika haberleri! Çocuklar, rüzgarın etkisiyle direğin yarısına inen Türk bayrağını göndere çekti
Son dakika haberleri! Çocuklar, rüzgarın etkisiyle direğin yarısına inen Türk bayrağını göndere çekti
Son dakika haberleri! Çocuklar, rüzgarın etkisiyle direğin yarısına inen Türk bayrağını göndere çekti

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Söylemez

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