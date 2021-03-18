Ağrı'da Çanakkale Şehitleri anıldı
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Ağrı'da Çanakkale Şehitleri anıldı

18.03.2021 14:40 | Son Güncelleme: 18.03.2021 15:04
Ağrı'da Çanakkale Şehitleri anıldı

Ağrı'da 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 106. yıl dönümü nedeniyle bir dizi etkinlikler düzenlendi.

Ağrı'da 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 106. yıl dönümü nedeniyle bir dizi etkinlikler düzenlendi.

Abide Meydanı'nda düzenlenen program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Program, Ağrı Valisi Dr. Osman Varol ve Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Alpaslan'ın anıta çelenk sunmasıyla devam etti. Daha sonra Hava Şehitleri Anıtı özel defterini imzalayan Vali Dr. Osman Varol ve beraberindekiler, anıta karanfil bıraktıktan sonra Ağrı Kültür ve Kongre Merkezinde düzenlenen programa katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan program günün anlam ve önemini belirten şiir dinletisi, oratoryo ve tiyatro gösterisi ile devam etti. Törende öğrencilerin sahnelediği ve Çanakkale şehitlerinin anlatıldığı tiyatro oyunu, izleyicilere duygusal anlar yaşattı. Program ilkokullar arası resim, ortaokullar arası şiir ve liseler arası kompozisyon yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödüllerinin takdim edilmesinin ardından sona erdi.

18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 106'ncı yıl dönümü münasebetiyle düzenlenen programa, Ağrı Valisi Dr. Osman Varol, 12. Mekanize Piyade Tugay Komutan V. Albay Serhat Kasalak, Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Alpaslan, Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Turgut, İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Faruk Kaya, Vali Yardımcıları, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mehmet Çimen, İl Emniyet Müdürü Nihat Özen, kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı. - AĞRI

Ağrı'da Çanakkale Şehitleri anıldı
Ağrı'da Çanakkale Şehitleri anıldı
Ağrı'da Çanakkale Şehitleri anıldı
Ağrı'da Çanakkale Şehitleri anıldı
Ağrı'da Çanakkale Şehitleri anıldı
Ağrı'da Çanakkale Şehitleri anıldı
Ağrı'da Çanakkale Şehitleri anıldı
Ağrı'da Çanakkale Şehitleri anıldı
Ağrı'da Çanakkale Şehitleri anıldı
Ağrı'da Çanakkale Şehitleri anıldı
Ağrı'da Çanakkale Şehitleri anıldı
Ağrı'da Çanakkale Şehitleri anıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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