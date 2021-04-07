Ağrı'da 8 yaşındaki çocuk kayboldu
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Ağrı'da 8 yaşındaki çocuk kayboldu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Ağrı'da 8 yaşındaki çocuk kayboldu

Ağrı merkeze bağlı Kumlugeçit köyünde 8 yaşındaki bir çocuk kayboldu.

Ağrı merkeze bağlı Kumlugeçit köyünde 8 yaşındaki bir çocuk kayboldu.

Olay, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Kumlugeçit köyünde meydana geldi. İddiaya göre, Zeynaabidin Çelik uçurtmasıyla oynamak için dışarıya çıktı. Bir süre sonra Hatice ve Cumali Çelik çiftinin 8 yaşındaki çocuğundan haber alınamadı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine olay yerine polis, AFAD, itfaiye ve belediye ekipleri sevk edildi. Saat 17.00'dan beri kayıp olan çocuğu arama çalışmaları Murat Nehri çevresinde devam ediyor. - AĞRI

Ağrı'da 8 yaşındaki çocuk kayboldu
Ağrı'da 8 yaşındaki çocuk kayboldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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