AGD Liseler Komisyonundan sokağın sesleri etkinlikleri

Pandemi dolayısıyla etkinliklerine dijital ortamlarda, çevrimiçi devam eden Anadolu Gençlik Derneği Liseler Komisyonu, yaz dönemine yeni etkinliklerle girdi.

AGD Liseler Komisyonu, yaz dönemine gençlere ufuk açacak etkinlikler ile başladı. Pandemi sürecinde de çalışmalarını hız kesmeden sürdürme gayretinde olan Anadolu Gençlik Derneği Liseler Komisyonu, yaz dönemiyle birlikte projelerine tam zamanlı olarak devam ediyor. Özellikle salgın karşısında hijyen ve sosyal mesafe kurallarına özen gösteren dernek üyeleri, çalışmalarında bu hususa da dikkat çekiyor.

Gençlerin sosyal, kültürel ve sportif alanda dahil olabilecekleri birçok etkinlik ve organizasyon planlayan Anadolu Gençlik Derneği Liseler Komisyonu, yaşanan zor zamanlarda dahi gençlerin bu tür etkinliklerden mahrum kalmaması gerektiğini ve tüm imkanların sağlanması için çalıştıklarını dile getirdi.

"SOKAĞIN SESLERİ" ETKİNLİKLERİ

7 Haziran – 5 Temmuz tarihleri arasında Türkiye'nin 81 ilinde Lise öğrencilerine yönelik gerçekleştirilecek olan çeşitli etkinlikler ile gençler bir araya geliyor.

Sosyal mesafe ve hijyen kurallarına dikkat edilerek gerçekleştirilecek etkinliklerde; Paintball, Masa Tenisi, Çöp Toplama, Bowling, Mahalleni Gözet, Sokak Hayvanlarına Yiyecek-İçecek Sağlama, Mahalleni Tanı gibi birçok etkinlik ile gençler sokakta, sitede ve mahallelerde, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyularak etkinliklerde bir araya geliyor ve mahallelerini daha yakından tanıyorlar.

Her yıl binlerce gence hitap eden çalışmalarda bulunan Anadolu Gençlik Derneği Liseler Komisyonu, yeni etkinlikleriyle de çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Çalışmalarında tüm katılımcıların dahil olabileceği bir atmosfer oluşturmaya özen gösteren AGD, her şartta çalışmalarını sürdürmeyi ve gençlere ulaşmayı amaçlıyor.

Mahalleni Gözet

Liseli gençler, mahallelerinde darda kalmış kişilerin tespit edilmesi ve ihtiyaç sahibi kişilere yardım eli uzatılması noktasında destek oluyorlar ve komşuluk vazifelerini yerine getiriyorlar. Bununla birlikte dışarı çıkamayan 65 yaş üstü vatandaşlarımızın ev ihtiyaçlarının karşılanması, engelli kardeşlerimize destek olunması gibi çalışmalar ile mahalledeki komşularına yardımcı oluyorlar.

Sokak Hayvanlarına Yiyecek-İçecek Sağlama

Liseli gençler, mahallelerindeki kedi ve köpeklerin beslenmesi için uygun kaplar hazırlayıp yoldan gelip geçen insanların da destek olabileceği su/mama istasyonları kuruyorlar.

Etkinlikler hakkında detaylı bilgiye agd.org.tr veya AGD resmi sosyal medya hesaplarından ulaşabilir ve etkinliklere katılım sağlayabilirsiniz.

Kaynak: Bültenler