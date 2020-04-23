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Biz Bize Yeteriz Türkiyem, Recep Tayyip Erdoğan, Çayırbağ, Afyon, Ekonomi, Haber

Afyonlu besiciler Milli Dayanışma Kampanyası'na büyükbaş hayvanlarını bağışladı

Afyonkarahisar'da iki hayırsever, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" sloganıyla başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na birer büyükbaş hayvan bağışıyla destekte bulundu.

23.04.2020 18:01 | Son Güncelleme: 23.04.2020 18:19
Afyonlu besiciler Milli Dayanışma Kampanyası'na büyükbaş hayvanlarını bağışladı

Afyonkarahisar'da, merkeze bağlı Çayırbağ beldesinde yaşayan ve besicilik yapan Hasan Karakuş ile Bekir Koçak, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında düzenlenen kampanyaya katkı sağlamaya karar verdi. Afyonkarahisar Belediyesi ile iletişime geçen hayırseverler, kampanyaya bağışladıkları büyükbaş hayvanları teslim etmek istediklerini belirtti. Belediye Başkan Yardımcısı Süleyman Karakuş ile Meclis üyesi Hüseyin Koca, beldeye giderek hayırseverlerin 10 bin liraya satışını yaptıkları hayvanların bağışını, Milli Dayanışma Kampanyası'na yatırılması için teslim aldı.

Afyonlu besiciler Milli Dayanışma Kampanyası'na büyükbaş hayvanlarını bağışladı

"KARINCA KARARINCA BAĞIŞTA BULUNMAK İSTEDİK"

Hayırseverlerden Hasan Karakuş, gazetecilere, yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başlattığı kampanyaya kendilerinin de mal varlıklarıyla bağışta bulunmak istediklerini söyledi. "Biz bize yeteriz" diyen Karakuş, "Biz de elimizde olan malımızla mülkümüzle, karınca kararınca bir bağışta bulunmak istedik. Allah hayrımızı kabul etsin. Rabb'im tüm Müslümanların yar ve yardımcısı olsun. Ben inanıyorum ki biz bu süreci Türk milleti olarak kazacağız. Yeter ki hep birbirimize yardımcı olalım."

Afyonlu besiciler Milli Dayanışma Kampanyası'na büyükbaş hayvanlarını bağışladı

"BU ŞUURDA OLDUKTAN SONRA SIRTIMIZI KİMSE YERE GETİREMEZ"

Belediye Başkan Yardımcısı Süleyman Karakuş da kampanyaya destekte bulunan hemşehrilerine teşekkür etti. Hayırseverlerin bağışta bulunmak için Afyonkarahisar Belediyesi ile iletişime geçtiğini anlatan Karakuş, şunları kaydetti:

"Bizler de haberi alır almaz belediye meclis üyemizle Çayırbağ beldemize geldik. Hasan Karakuş ve Bekir Koçak ağabeylerimiz mal varlıklarından birer tane büyükbaş hayvanı kampanyaya bağışlamış bulunuyorlar. Hayvanların burada satışını yaptılar. Bağışı da Mili Dayanışma Kampanyası'na yatıracağız. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Biz bu şuurda olduktan sonra sırtımızı kimse yere getiremez."

Afyonlu besiciler Milli Dayanışma Kampanyası'na büyükbaş hayvanlarını bağışladı
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