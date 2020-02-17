Afyonkarahisar Ticaret Borsası
Afyonkarahisar Ticaret Borsasında kemiksiz etin kilogramı 33-78 liradan satıldı.
17.02.2020 11:32 | Son Güncelleme: 17.02.2020 11:32
Afyonkarahisar Ticaret Borsasında kemiksiz etin kilogramı 33-78 liradan satıldı.
ATB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
| Ürünün cinsi
| Satış şekli
| En düşük (TL)
| En yüksek (TL)
| Kemiksiz et
| HTS
| 33,00
| 78,00
| Karkas et
| HTS
| 25,00
| 34,00
| Pastırma
| HTS
| 68,00
| 119,68
| Buğday
| HMS
| 1,30
| 1,65
| Arpa
| HMS
| 1,10
| 1,10
HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili
Kaynak: AA