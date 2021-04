Tarihi binlerce yıl öncesine dayanan Ayazini ayağa kaldırılıyor

AFYONKARAHİSAR'da Hitit, Roma ve Selçuklu döneminden eserlerin bulunduğu, tarihi binlerce yıl öncesine dayanan Ayazini köyünün önemli bir turizm destinasyonu ve cazibe merkezi olması için başlatılan projede sona gelindi. Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek, Ayazini'nin bilinen tarihinin 3 bin yıllık olduğunu belirterek, "Yaptığımız araştırmalarla 5 bin yıla kadar gittiğini bilim insanları bize söyledi" dedi.

Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesine bağlı, tarihi yıllar öncesine dayanan, Hititler, Roma ve Selçuklu dönemlerinden kalma tarihi yapıların yanı sıra mağaralar ve şapeller bulunan Ayazini köyünde, 8 ay önce restorasyon çalışması başlatıldı. Tarihi binalar ve mağaralarda restorasyon çalışmalarının yanı sıra bölgeye gelecek turist kafilelerinin karşılanması ve bölgenin tanıtımı için bir merkez oluşturulmasını kapsayan projenin yüzde 80'lik kısmı tamamlandı. Bölgedeki tarihi eserlere daha önce sprey boyayla yazılan yazılar temizlenirken, yeninden aynı durumun yaşanmaması için çevreye güvenlik kameraları yerleştirildi. Aynı zamanda bölgede güvenliği sağlamak amacıyla bekçiler de görevlendirildi.

'5 BİN YILA KADAR GİTTİĞİNİ BİLİM İNSANLARI BİZE SÖYLEDİ'Tarihi binlerce yıl önceye dayanan Ayazini köyünün önemli bir turizm destinasyonu olması için yürütülen çalışmalarla ilgili Vali Gökmen Çiçek, Demirören Haber Ajansı'na konuştu. Köyün geçmişinin 3 bin yıl öncesine dayandığını bilindiğini, ancak son yıllarda yapılan araştırmalar sonucu bunun 5 bin yıla kadar uzandığının tespit edildiğini söyleyen Vali Çiçek, "Ayazini köyünde muhteşem bir destinasyondayız. Buraya geldiğimiz zaman her seferinde bambaşka duygulara götürüyor bizi. Burada 3 bin yıl öncesine dayanan tarihi eserlerin olduğu sanılıyor. Fakat yaptığımız araştırmalarla 5 bin yıla kadar gittiğini bilim insanları bize söyledi. Bu köy gerçekten farklı bir köy. Köyün içerisindeki özellikle mağaralar, taş yapılar ve şapeller Roma döneminden, ta Hititler'den kalma eserler, muazzam bir köy ki Selçuklu az önce arkadaşlarıma söylemeyi unuttum. Özellikle Kurtuluş Savaşı ile ilgili inanılmaz siperler, burası çok hüzünlü bir yer. Aynı zamanda o geçmişin de o hüzünlerin yaşandığı, acıların yaşandığı, yaşanmışlıkların olduğu tabii aynı zamanda mutlulukların da yaşandığı, tamamen içinde gezdiğinizde sizi bambaşka dünyaya götüren bir köy" dedi.'YÜZDE 80 İTİBARİ İLE RESTORASYONLARIMIZ TAMAMLANMIŞ DURUMDA'Ayazini'ni gördüğünde mutlaka bu köyün ayağa kaldırılması gerektiğini düşündüklerini vurgulayan Vali Gökmen Çiçek, "Bu köyle ilgili evlerin restorasyonu, karşılama merkezinin yapılması, elektrik direklerinin yerin altına konulması, restorasyon kafeteryalarının getirilmesi, tanıtım kampanyalarının yapılması, birçok aşamalı proje yapmamız gerekiyordu. Anıtlar Kurulu'ndan izinler alınması, projelerin yapılması ve uygulamaya geçilmesi gerekiyordu. Biz bunların hepsini 8 ay gibi süre içerisinde vali yardımcısı arkadaşımız, muhtarımız, gece gündüz çalışarak bir ekip halinde 8 aylık bir sürede çok şükür Ayazini köylülerimizin yoğun desteğiyle başardık. Şu an yüzde 80 itibari ile restorasyonlarımız tamamlanmış durumda" diye konuştu.'AYAZİNİ'Nİ UÇURACAĞIZ'Ayazini'ndeki taş binalar ve hanlardaki restorasyon çalışmalarının son sürat devam ettiğini kaydeden Vali Gökmen Çiçek, şöyle devam etti: "Karşılama merkezimiz bayramdan sonra itmiş olacak. İnşallah bayramdan sonra biz Ayazini'de pandemi de izin verirse çok büyük, muazzam sayıda misafir bekliyoruz. Şu an Rusya'dan, Ukrayna'dan görüştüğümüz çok ciddi ekipler var. Hatta vali yardımcımızın bizzat takip ettiği, anlaşmalar imzaladığı acenteler var. Türkiye'den Muğla, Denizli, Antalya'dan sözleşme imzaladığımız acenteler var. Hepsi bizden şöyle olursa, böyle olursa talepleri vermişti. Birebir hepsini tamamladık. Şu an yasaklar kalktığı andan itibaren biz Ayazini'de gezmeye bile yer bulacağımızı, zorlanacağımızı düşünüyoruz. Ayazini'ni uçuracağız."

'SEVDALARINI 4 BİN YILLIK ESERLERİN DUVARLARINA YAZMIŞLARDI'Köye ve eserlerin olduğu alanlara çok sayıda güvenlik kamerasının takıldığını da aktaran Vali Gökmen Çiçek, "Özellikle bölgemizde ilk geldiğimiz zamanlarda, zaman zaman gençlerimizin maalesef çok üzüldüğümüz bazı yazılar yazdığını görüyorduk. Kimileri sevdalarını 5 bin yıllık eserlerin duvarlarına yazmışlardı. Buna çok üzüldüm. Yani çünkü 4 bin yıldır Hititler'den Frigler'den gelen eserler maalesef gençlerimiz tarafından bazı kalpler çizilerek, bazı yazılar yazılarak, bazı hatta takım tezahüratlarıyla çok üzmüştü bizi. Onları isim isim jandarmamız sağ olsun çok sıkı bir takiple hem tespit etti, ondan sonra güvenlik kameralarıyla bütün bölgeyi güvene aldık. Bundan sonra Ayazini'de hiçbir tarihi esere zarar verilmesine izin vermeyeceğiz. Kesinlikle en ağır cezaları ne gerekiyorsa uygulayacağız. ve Ayazini'ni de köylülerime buradan emanet ediyorum. 4 bin yıl önceden biz gelmiş bir yer, az önce bir arkadaşımız dedi ki; 'petrol çıksa bir kentte bu kadar katkı sağlardı'. Gelen insanlar, o kadar çok yer açıldı ki işte bu kadar muazzam nimet olan bu tarihi eserlerimizi gözümüz gibi korumalıyız. Güvenlik kameralarımız takıldı, Ayazinililere de emanet ettik, bu saatten sonra inşallah bu tür şeylerle karşılaşmayacağız" dedi.

Ayazini Muhtarı Bekir Yılmaz da Türkiye'yi değil, dünyayı Ayazini'ye beklediklerini aktararak, "Turizmin kalbi Ayazini olacak. Buna inanıyorum, hep beraber bütün misafirlerimizi bekliyoruz" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali Fuat GÜÇLÜER