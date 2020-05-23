AFYONKARAHİSAR MANDA KAYMAĞIYLA ZENGİNLEŞEN TATLILAR DAMAK ÇATLATIYOR
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AFYONKARAHİSAR MANDA KAYMAĞIYLA ZENGİNLEŞEN TATLILAR DAMAK ÇATLATIYOR

Afyonkarahisar'da bir tatlı firmasının Ramazan ayı ve bayramına özel olarak ürettiği manda kaymaklı tatlılar damak çatlatan lezzetiyle ilgi çekiyor.

23.05.2020 08:49 | Son Güncelleme: 23.05.2020 08:57

Afyonkarahisar'da bir tatlı firmasının Ramazan ayı ve bayramına özel olarak ürettiği manda kaymaklı tatlılar damak çatlatan lezzetiyle ilgi çekiyor.

UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı'na yöresel lezzetleriyle gastronomi alanından giriş yapan Afyonkarahisar, çeşitli tatlılarıyla da ilgi çekiyor. Başta ekmek kadayıfı olmak üzere şekerleme üzerine faaliyet gösteren firmaların çeşitli türlerde tatlılar ürettiği kentte son dönemde özellikle manda kaymağıyla yapılan tatlılar hem görünüşü hem de lezzetiyle hayran bırakıyor. Kentin köklü firmalarından birinde de son 2 yıldır Ramazan ayına özel olarak 'manda kaymaklı ekmek kadayıfı', 'manda kaymaklı baklava', 'manda kaymaklı güllaç', 'manda kaymaklı ve Antep fıstıklı ekmek kadayıfı' ve 'manda kaymaklı vişneli ekmek kadayıfı' üretimine başladı. Yerel besicilerin ürettiği manda kaymakları kullanılarak yapılan tatlılar damak çatlatan lezzetiyle vatandaşların ilgisini çekiyor.

FARKLI TATLARA HİTAP EDİYOR

3 kuşaktır kentte hizmet veren tatlı firmasının Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Altınay, farklı lezzetlerle Afyonkarahisar'ın zenginliklerini artırmaya ve farklı damaklara hitap eden kaymaklı tatlılar üretmeye çalıştıklarını söyledi. Ramazan ayı dolayısıyla vatandaşların iftar sofralarını renklendiren lezzetli tatlılar üretmek için çalıştıklarını ve ürettikleri lezzetlere de ilginin yoğun olmasından mutlu olduklarını belirten Altınay, "Ramazan'da ekmek kadayıfının arasını kaymaklı yaptık. 'Fıstıklı kaymaklı atom' dediğimiz ekmek kadayıfının yeni çeşidini ürettik. Kaymaklı güllaç üretimi yaptık. Bunun yanında bu aya özel kaymaklı baklava üreterek müşterilerimizi tercihine sunduk" dedi.

'ESNAF OLARAK SIKINTILI BİR SÜREÇ GEÇİRDİK'

Koronavirüs salgını nedeniyle sıkıntılı günler yaşandığını, bu sıkıntılı günlerde esnafın da zor bir dönem geçirdiğini kaydeden Ömer Altınay, "Bu sıkıntılı günlerde sokağa çıkma kısıtlaması ve alışveriş esnasındaki sosyal mesafe koşulları nedeniyle vatandaşlar sıkıntı çekerken bizler de esnaf olarak sıkıntılı bir süreç geçirdik. Buna rağmen firma olarak al-getir hizmeti veren arkadaşlarımızla beraber gerek internet üzerinden gerek firmamızı arayarak gerekse al-getir hizmeti veren arkadaşlarımız üzerinden sipariş veren müşterilerimizin taleplerini evlerinden çıkmalarına gerek kalmadan kendilerine ulaştırmaya çalıştık. Mübarek Ramazan Bayramı'nda da müşterilerimiz evde kalmaya devam ederken biz de yaptığımız tatlıları onların evlerine ulaştırmaya çalışacağız" diye konuştu.

AFYONKARAHİSAR MANDA KAYMAĞIYLA ZENGİNLEŞEN TATLILAR DAMAK ÇATLATIYOR

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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