Afyonkarahisar'dan Suriye'ye 5 tır dolusu yardım malzemesi yola çıktı
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Afyonkarahisar'dan Suriye'ye 5 tır dolusu yardım malzemesi yola çıktı

10.12.2020 12:57 | Son Güncelleme: 10.12.2020 13:44
Afyonkarahisar'dan Suriye'ye 5 tır dolusu yardım malzemesi yola çıktı

Afyonkarahisar Sivil Toplum Kuruluşları Plarformu öncülüğünde Suriye için başlatılan yardım kampanyasında toplanan gıda, kıyafet, battaniye ve ev eşyasında oluşan yaklaşık 475 milyon TL'lik yardım malzemeleri tırlara yüklenerek Suriye'ye gönderildi.

Afyonkarahisar Sivil Toplum Kuruluşları Plarformu öncülüğünde Suriye için başlatılan yardım kampanyasında toplanan gıda, kıyafet, battaniye ve ev eşyasında oluşan yaklaşık 475 milyon TL'lik yardım malzemeleri tırlara yüklenerek Suriye'ye gönderildi.

Afyonkarahisar STK Platformu adına açıklama yapan İHH Afyonkarahisar Şube Başkanı Ahmet Ertürk, Suriyeli savaş mağdurları için başlatılan kampanyaya çok sayıda dernek ve yardım kuruluşu ile birlikte Afyonkarahisar Valiliği, belediyesinin destek verdiğini ifade etti. 10 Aralık Perşembe Dünya İnsan Hakları Gününde toplanan yardım malzemelerinin gönderilmesinin çok anlamlı olduğunu dile getiren Başkan Ertürk, "Suriye'de uzun yıllardır devam eden savaş sebebiyle yüz binlerce insan yardıma muhtaç halde hayatına devam ediyor. Kışın gelmesiyle kamplarda yaşam daha zor hale geldi. Korona virüsün (Covit-19) bütün dünyada arttığı bu zor günlerde, Suriye'de kış mevsimi artık daha tehlikeli ve zor olacak. Aynı zamanda Suriye zindanlarında on binlerce kadın, çocuk ve masum insanlar, insanlık dışı tutum ve davranışlarla zulme uğramaktadırlar. Buradan 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Gününde tüm dünyaya sesleniyoruz Suriye zindanlarında başta kadınlar olmak üzere tüm mağdurların ve mazlumların sesine kulak vermesini istiyoruz" dedi.

"Yüzlerce yardım tırı yola çıktı"

Başkan Ertürk, kampanya kapsamında un, patates, yumurta, çocuk maması, kuru gıda, kıyafet, battaniye ve ev eşyalarında oluşan 5 tır yardım malzemesi toplanıldığını kaydederek şunları söyledi:

"Rotamız İyilik, Yükümüz İnsanlık kampanyası kapsamında 5 tırımızı buradan 1 tır patatesi de Niğde'den gönderiyoruz. Kampanya kapsamında 10 Aralık İnsan Hakları Günü'nde 81 ilden ve İstanbul'dan yüzlerce insani yardım TIR'ı Suriye için hareket ediyor ve şu anda sosyal medya hesaplarında ve bazı ulusal kanallarda da canlı olarak yayımlanıyor. Tüm halkımızdan, kurumlarımızdan ve hayırsever insanlarımızdan beklentimiz bugün başlangıcını yaptığımız bu kampanyaya destek olmalarıdır. Bugün yetim ve öksüz çocukların, kimsesiz kalmış yaşlıların, tedavi olamayan hastaların ve çaresiz kalmış tüm insanların ellerinden tutma zamanıdır. Yeni evler inşa edelim, çadırları ısıtalım, çocuklara mont ve bot ulaştıralım, gıdasız kalan insanlara gıda ulaştıralım, kapısından ekmek girmeyen kapılara umut olalım."

Açıklamanın ardından tırlar, Afyonkarahisar Vali Yardımcısı Mehmet Keklik, Belediye Başkanı Mehmet Zeybek ve protokol üyeleri tarafından dualarla uğurlandı. - AFYONKARAHİSAR

Afyonkarahisar'dan Suriye'ye 5 tır dolusu yardım malzemesi yola çıktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Canan Tükelay

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