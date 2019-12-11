Afyonkarahisar'da seyir halindeki otomobil yandı

11.12.2019 20:48 | Son Güncelleme: 11.12.2019 20:48

Afyonkarahisar'da seyir halindeyken alev alan otomobil itfaiye ekiplerince söndürüldü.



Alınan bilgiye göre, Organize Sanayi Bölgesi'nden kent merkezine doğru seyreden İsmail Aslan idaresindeki 03 ABK 890 plakalı otomobilin ön kısmında yangın çıktı.

Durumu fark eden sürücü, aracı yol kenarına park ederek itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Yangın sonucunda otomobil kullanılamaz hale geldi.

Öte yandan itfaiye ekipleri, otomobildeki yangının elektrik aksamından çıktığını belirledi.

Kaynak: AA