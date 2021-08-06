AFYONKARAHİSAR - Mermer şirketini dolandırdıkları iddiasıyla yakalanan 2 zanlı tutuklandı
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AFYONKARAHİSAR - Mermer şirketini dolandırdıkları iddiasıyla yakalanan 2 zanlı tutuklandı

Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

Afyonkarahisar'ın İscehisar ilçesindeki bir mermer fabrikasını zararlı yazılımla dolandırdıkları öne sürülen 2 zanlı tutuklandı.

Afyonkarahisar'ın İscehisar ilçesindeki bir mermer fabrikasını zararlı yazılımla dolandırdıkları öne sürülen 2 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İscehisar'daki bir mermer fabrikasının internet üzerinden zararlı yazılımla dolandırıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, firmanın bilgisayarında yaptığı incelemede, zararlı yazılımla işletmenin 19 bin 576 dolarının, kurulan sahte bir kuyumcu işyerinin hesabına geçtiğini belirledi.

Dolandırıcılık olayını gerçekleştirdikleri tespit edilen İ.G. ile M.P, İstanbul'da polis ekiplerince düzenlenen operasyonla gözaltına alınarak Afyonkarahisar'a getirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan zanlılar, İscehisar Adliyesi'nde çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

AFYONKARAHİSAR - Mermer şirketini dolandırdıkları iddiasıyla yakalanan 2 zanlı tutuklandı
AFYONKARAHİSAR - Mermer şirketini dolandırdıkları iddiasıyla yakalanan 2 zanlı tutuklandı
AFYONKARAHİSAR - Mermer şirketini dolandırdıkları iddiasıyla yakalanan 2 zanlı tutuklandı
AFYONKARAHİSAR - Mermer şirketini dolandırdıkları iddiasıyla yakalanan 2 zanlı tutuklandı

Kaynak: Anadolu Ajansı

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