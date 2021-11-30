Afyonkarahisar'da lodos bazı ağaçları devirdi, trafik ışıkları ve levhalara zarar verdi - Haberler
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Afyonkarahisar'da lodos bazı ağaçları devirdi, trafik ışıkları ve levhalara zarar verdi

AA / Arif Yavuz - Haberler | Güncel
Afyonkarahisar'da lodos bazı ağaçları devirdi, trafik ışıkları ve levhalara zarar verdi

Afyonkarahisar'da lodos hayatı olumsuz etkiledi.

Afyonkarahisar'da lodos hayatı olumsuz etkiledi.

Kentte dün gece etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle, kara yollarındaki bazı ağaçlar devrildi, trafik ışıkları ve levhalar zarar gördü.

Binaların çatılarından düşen kiremit ve benzeri cisimlerin bazı araçlarda hasar oluşturduğu bildirildi.

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü yetkilileri, kendilerine herhangi bir ihbar gelmediğini ancak olumsuzluklara karşı alarm durumunda olduklarını belirtti.

Meteoroloji 5. Bölge Müdürlüğü yetkilileri ise lodosun akşam etkisini yitireceğini, yerini yağmur ile yüksek kesimlerde kara bırakacağını kaydetti.

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AA / Arif Yavuz - Son Dakika Haberleri

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